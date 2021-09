La reine soutient Kate Middleton quelques heures après le travail royal de la duchesse éclipsé par Meghan et Harry | Royale | Nouvelles

in

La famille royale, le compte Twitter officiel de la reine et de tous les membres de la famille royale sans leur propre compte sur les réseaux sociaux, a partagé ce matin un tweet publié hier par Kate et William. Le message original du palais de Kensington était axé sur la première visite royale de Kate depuis les vacances d’été.

La duchesse de Cambridge s’est rendue hier à la RAF Brize Norton dans l’Oxfordshire pour en savoir plus sur les personnes qui ont participé à l’opération Pitting.

Cependant, sa visite est intervenue peu de temps après que le magazine américain Time a annoncé que Meghan et le prince Harry figuraient sur sa liste des personnes les plus influentes pour 2021 et figureraient sur l’une des sept couvertures pour le célébrer.

Dans le numéro du 27 septembre, qui sortira en kiosque demain, le duc et la duchesse de Sussex sont stupéfaits sur trois photos et sont félicités pour leur travail caritatif par le chef José Andrés, fondateur de World Central Kitchen – l’un des partenaires de la Fondation Archewell.

La nouvelle de cette couverture, également à l’occasion du 37e anniversaire du prince Harry, a attiré l’attention du monde entier.

Mais, en retweetant ce matin le message du palais de Kensington axé sur la visite royale à la base de la RAF, le compte Twitter de la reine a probablement aidé à ramener l’attention du public sur le travail de Kate.

Dans l’Oxfordshire, Kate a entendu des civils et des militaires qui ont participé à la plus grande opération d’aide britannique des sept dernières décennies.

Avec l’opération Pitting, le Royaume-Uni a aidé 15 000 civils, dont quelque 8 000 Afghans, à quitter l’Afghanistan en moins de deux semaines après que les talibans ont repris le pouvoir dans le pays.

À RAF Brize Norton, Kate a félicité les bénévoles et le personnel de service pour leur travail exceptionnel après avoir entendu leurs histoires.

LIRE LA SUITE: Simon McCoy éclate de rire à propos de la photo de Harry et Meghan

Le commandant de l’escadre Calvin Bailey, commandant du 70e Escadron, a expliqué comment l’intérêt de la duchesse pour le travail crucial de ces jeunes hommes et femmes les aidera à faire face à l’opération difficile et déchirante qu’ils ont menée.

Le capitaine de l’escadre Bailey a déclaré au magazine People : “Ils veulent raconter leur histoire.

“Ils veulent dire : ‘C’est difficile. J’ai fait ça. C’est ce dont je suis fier.’

“Et elle leur a donné ça aujourd’hui. Ils étaient tellement importants.

“Et donc pour nous, il y a beaucoup de catharsis nécessaire.

A NE PAS MANQUER

“Et donc pour nous, il y a beaucoup de catharsis nécessaire.

“Nous devons partager nos histoires et nous devons les faire sortir.

“Et c’est ce que les médias nous permettent en quelque sorte de faire – parce que cela signifie, pour eux, que leurs parents les verront aux infos ce soir et entendront leurs histoires. C’était inestimable.”

Parlant du lien créé entre Kate et le personnel de la base de la RAF pendant l’engagement, il a ajouté: “Vous pouvez lui dire, vous pouvez avoir une blague avec elle et il y a des choses qui seront toujours entre eux.

“Elle avait une discussion très personnelle avec eux. Une partie de cela ne quitterait jamais cette foule.”

Kate est l’une des membres de la famille royale qui a concentré l’essentiel de son travail royal sur la santé mentale, sur l’éradication de la stigmatisation qui l’entoure et sur l’aide aux gens à s’exprimer lorsqu’ils sont en difficulté.

Pendant son séjour à la base de la RAF, Kate n’a pas pu s’empêcher de mentionner ses enfants bien-aimés, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Selon le sergent arrimeur Mark Curtis, la duchesse a révélé que ses trois enfants partageaient un intérêt avec leur père, le prince William et leur oncle, le prince Harry.

Il a déclaré au magazine People : “Elle a mentionné que ses enfants sont très intéressés par les avions”.

Alors que le duc de Sussex s’est qualifié en tant que commandant d’hélicoptère Apache en 2013 et a effectué deux missions en Afghanistan, le duc de Cambridge a rejoint la RAF Search and Rescue en tant que pilote d’hélicoptère avant de devenir pilote d’ambulance aérienne en 2015.

Lors de la remise du prix Who Cares Wins mardi soir, William a partagé qu’il lui manquait de voler et que c’était “très amusant”.