La reine « tire un coup de semonce » sur Harry et Meghan – Les Sussex « secouent » après la dernière explosion | Royale | Nouvelles

La reine, 95 ans, aurait abandonné sa phrase ne jamais se plaindre, ne jamais s’expliquer à la suite d’une série de déclarations faites par Meghan Markle et le prince Harry. La rédactrice en chef du journal du Mail on Sunday, Charlotte Griffiths, a mis en garde Harry de ne pas dénoncer la famille royale. Elle a poursuivi en affirmant qu’il aurait dû expliquer à Meghan comment cela fonctionnait.

Lorsqu’on lui a demandé si la reine avait tiré un “coup d’avertissement”, Mme Griffiths a déclaré à Palace Confidential sur Mail +: “Comment ne le peut-il pas, lorsque la reine établit la loi, vous devez être un peu secoué.

“Il sait comment tout cela fonctionne, Meghan ne le savait peut-être pas et il aurait dû expliquer sinon.

“Il est ici depuis de nombreuses années et s’il est soudainement oublié, c’est ainsi que le jeu fonctionne et il le sait mieux que quiconque.”

Elle a ajouté: “Vous devez penser qu’ils n’ont jamais vraiment appris la nuance, n’est-ce pas?

“Cela fait quelques années maintenant et ils ne semblent toujours pas comprendre, mais ils ne le font tout simplement pas, ils sont tellement américains à propos de tout.

“C’est un jeu de balle différent, ils vont devoir apprendre.”

Cela vient du fait que l’expert royal Robert Jobson a depuis affirmé que la reine était prête à combattre les allégations inexactes faites à son sujet.

S’adressant au programme australien du matin Sunrise, M. Jobson a déclaré: “La situation est née de la situation de Meghan et Harry avec toutes ces déclarations qui ont été faites.

Cela survient alors que la reine a accueilli le président américain et la première dame pour le thé au château de Windsor.

Joe Biden et son épouse Jill se sont rendus dimanche à la résidence royale de Berkshire sur Marine One après avoir assisté au sommet du G7 à Cornwall.

Le couple a atterri sur le terrain juste avant 17 heures, quelques minutes avant l’heure prévue, et a été accueilli par la reine dans le quadrilatère du château.

Une garde d’honneur formée de la Queen’s Company First Battalion Grenadier Guards a fait un salut royal et l’hymne national américain a été joué sous un ciel bleu et un soleil brûlant.