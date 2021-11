La reine Zelina taquine son regard sur Survivor Series 2021

Sportskeeda Wrestling a récemment interviewé la reine Zelina pour promouvoir Survivor Series 2021. La WWE célébrera ce soir l’avant-dernier PPV de son calendrier cette année, où Le combattant fera partie de la Team Raw dans le combat en équipe classique.

Au cours de la conversation, la reine a donné un petit aperçu de sa tenue. Pas à travers une image mais en faisant une description verbale qui promet un croisement entre Naruto et les Mets de New York, l’équipe de la Major League.

«Ils sont fondamentalement deux en un. Je vais le dire ici et je vais voir qui l’obtient. Parce que ce qui finit par arriver, c’est que si je le dis à une personne, vous savez. Je sens que je veux commencer ici et voir où ça va. C’est une combinaison entre les Mets et Naruto. Nous avons donc de l’orange et du bleu, mais aussi du rouge.

« Vous verrez beaucoup de fluidité. Si vous êtes un fan de Naruto, vous direz : « Oh d’accord, c’est la sagesse de Naruto » et si vous voyez du bleu, vous direz : « Oh, c’est la couleur de New York ». Alors oui, voyons qui l’obtient parce que ça n’en fait pas partie (Survivor Series)« .