La réinhumation des corps exhumés du massacre de Tulsa suscite des protestations .

Les habitants de Tulsa, dans l’Oklahoma, sont dans un tumulte à propos de la réinhumation dans la ville des restes présumés de plus d’une douzaine de victimes du massacre de la course de Tulsa qui ont été exhumés du sol.

The Hill rapporte que des manifestations ont eu lieu vendredi à l’extérieur du cimetière d’Oaklawn, le site où les corps ont été exhumés. Les manifestants ont critiqué les autorités pour ne pas avoir autorisé la tenue d’un enterrement pour les victimes en premier.

En 2020, Tulsa a commencé le processus de recherche de corps enterrés dans des tombes anonymes à la suite du massacre de 1921 dans le quartier de Greenwood à Tulsa.

Surnommé « Black Wall Street » pour sa prospérité financière et l’autonomie accordée aux Noirs américains, le quartier a été détruit par une foule blanche et, après une commission de 2001, on pense que jusqu’à 300 hommes et femmes noirs ont été tués, malgré les rapports précédents de seulement 36 décès.

Selon le Washington Post, 35 cercueils ont été trouvés dans une tombe anonyme du cimetière, et les restes de 19 corps ont été prélevés dans les fouilles pour être examinés par des médecins légistes.

L’un des corps retrouvés présentait de nombreuses blessures par balles à la tête et aux épaules. Selon Phoebe Stubblefield, l’anthropologue médico-légal en chef, une analyse préliminaire a été effectuée sur neuf corps ; cinq des corps étaient des mineurs et un était une femme. Tous les neuf étaient « d’ascendance africaine ».

Le Comité de surveillance publique a choisi de replacer temporairement les corps dans les tombes d’origine jusqu’à ce que le travail complet soit terminé. Le site a été bloqué par une clôture. Cette décision a mis en colère certains membres de la résidence de Tulsa qui pensaient que les restes méritaient des enterrements appropriés et que les descendants des victimes devraient être davantage impliqués dans le processus.

« Nous aurions dû être inclus » Heather Nash, a crié un habitant de Tulsa, comme le rapporte KWTV-DT. « Nous aurions dû être capables de nous tenir debout sur ces tombes et d’y mettre notre esprit avec elles en nous. »

Un autre habitant de Tulsa, Joyce G. Smith-Williams, a déclaré: “La bonne chose aurait été s’ils avaient organisé une cérémonie pour informer la communauté qu’il allait y avoir une cérémonie et de le faire de la bonne manière: avec faste et circonstance.”

Stubblefield a répondu aux plaintes des manifestants.

“Nous n’avons pas encore nos gens”, a déclaré Stubblefield, tel que rapporté par la station d’information d’Oklahoma City, Oklahoma. « Nous n’en avons pas – nous en avons un probable. Deux étrangement enterrés. Et il en reste encore 15. Nous n’avons pas fini. Nous n’avons pas arrêté.

La ville a publié une déclaration pour expliquer la raison d’être de la réinhumation des corps :

“La Ville reste attachée à la transparence au cours de cette enquête et se concentre sur le respect de notre engagement dans cette phase de travail qui est toujours en cours, comme nous l’avons fait au cours des deux dernières années de l’enquête”, indique le communiqué. La ville de Tulsa est allée de l’avant avec le réinhumation comme prévu aujourd’hui sur la base de la proposition présentée au Comité de surveillance publique et approuvée par le Comité le 23 mars 2021, et comme l’analyse médico-légale sur place, la documentation et l’échantillonnage d’ADN étaient terminés. La ville a également dû se conformer aux exigences de permis qui ont été déposées auprès du ministère de la Santé de l’État de l’Oklahoma et du bureau du procureur du comté de Tulsa, indiquant que les restes seraient temporairement enterrés au cimetière d’Oaklawn (un plan d’inhumation était requis avant de poursuivre les fouilles .) Cet automne, les experts de la recherche feront rapport de leurs conclusions de l’excavation et de leurs recommandations pour les prochaines étapes de l’enquête.

