Seul le fan de Manchester United le plus perversement optimiste pourrait considérer n’importe quelle partie de la crise enveloppant le club comme positive.

Le taux de dégradation a été tel qu’il semble déjà qu’il y a une vie, Raphael Varane a reçu un accueil enthousiaste avant le martèlement de la journée d’ouverture de Leeds United.

La débâcle de Liverpool a soigneusement lié toutes les préoccupations dans une performance d’une horreur si singulière qu’elle semble avoir rendu l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer intenable.

Et, à la suite de cette apocalypse scouse – l’akloppalypse si vous voulez – les médias ont été en feu avec des histoires de sommets de salles de réunion, de divisions de vestiaires et de changements de direction.

Alors, dans cet environnement de fusion chauffée à blanc, y a-t-il un angle positif à trouver ?

S’il y a une consolation, il se pourrait que cela représente le premier véritable test de résistance du redémarrage culturel tant vanté qui a commencé avec la nomination de Solskjaer.

Les installations en retard de John Murtough et Darren Fletcher en tant que, respectivement, directeurs sportifs et techniques ont été largement considérées comme la conclusion naturelle de la refonte lente.

Cependant, parmi une base de fans naturellement méfiante, les opinions sur la restructuration étaient divisées.

Pour certains, ils étaient la dernière pièce du puzzle. Pour d’autres, ils n’étaient rien de plus que des figures de proue symboliques – le mirage vacillant d’une institution sportive fonctionnelle et de haut niveau masquant un empire en ruine.

Si alors, le club perd vraiment sa réputation de » Disneyland pour adultes « , il serait raisonnable de s’attendre à ce que Murtough et Fletcher soient des décideurs clés en temps de crise.

Après tout, quelque chose d’aussi fondamental qu’un changement de manager serait une décision « le football d’abord », et non quelque chose à laisser aux mêmes costumes qui ont bâclé la plupart des décisions importantes depuis la retraite de Sir Alex Ferguson.

Si l’on en croit le Daily Mail, ni l’un ni l’autre n’était présent dans les discussions récentes car «… Joel et Avram Glazer ont eu des discussions de crise avec le vice-président exécutif Ed Woodward et le directeur général Richard Arnold, alors que le choc de perdre si pathétiquement face à leurs rivaux acharnés se poursuivait. se répercuter dans le club.

Maintenant, il est possible que Fletcher et Murtough aient été consultés sur la direction du club et que leurs commentaires aient été transmis à Woodward et Arnold.

Il est possible qu’ils aient recommandé de rester ferme jusqu’à ce que le bon candidat soit disponible, plutôt que de revenir à la saisie et de se diriger vers quelqu’un comme Antonio Conte.

La question est, sur la base des antécédents de la hiérarchie de United en matière de prise de décision déconcertante, méritent-ils le bénéfice du doute à un moment aussi critique ?

Il faut une sérieuse gymnastique mentale pour invoquer la vieille blague des Monty Python et demander : « Qu’est-ce que les Glazers ont fait pour nous ? »… et arriver à un résultat positif.

Après tout, les commentaires passés de Darren Fletcher sur son idée d’un Manchester United réussi semblent déjà en décalage avec la réalité.

L’année dernière, il a esquissé son idéal en déclarant : « Mason joue à droite, Anthony Martial au milieu et Marcus Rashford à gauche, avec Bruno Fernandes au n°10.

«C’est la meilleure attaque et celle qui a mis les gens au bord de leur siège après le verrouillage et a produit la meilleure forme de United.

« Je suis sûr que l’évolution de Mason est d’être un n°9. Il a un potentiel de classe mondiale.

Avance rapide d’un an et Martial est gelé, tandis que l’évolution de Greenwood en avant-centre a été entravée par l’arrivée de Cristiano Ronaldo.

Il y a clairement une déconnexion quelque part.

Pendant ce temps, Murtough a été présenté comme la personne ayant « … un leadership global et la responsabilité des opérations et de la stratégie dans toutes les fonctions du football ».

Il « travaillerait en étroite collaboration avec Ole Gunnar Solskjaer et le reste du personnel du football pour créer les structures, les processus et la culture nécessaires pour assurer un succès durable sur le terrain. »

Si tel est le cas, pourquoi tant d’éléments du redémarrage de United se sentent-ils si étrangement similaires au modèle précédent ?

Depuis l’annonce de la nouvelle structure, Juan Mata et Eric Bailly ont obtenu de nouveaux contrats, alors qu’ils ne faisaient pas partie des plans du manager.

Donny van de Beek et Jesse Lingard restent dans les limbes. Edinson Cavani a été persuadé de signer un nouvel accord uniquement pour que Cristiano Ronaldo arrive et prenne sa place.

Jadon Sancho a été signé pour beaucoup d’argent seulement pour abandonner l’équipe lorsque Marcus Rashford est revenu de blessure.

Les points de milieu de terrain et d’arrière droit ont été négligés et continuent maintenant de ressembler à des points faibles qui brisent l’équipe.

Solskjaer et son équipe d’entraîneurs ont récemment été récompensés pour leurs progrès laborieux avec des contrats de trois ans et se retrouvent maintenant au bord du gouffre sans plan d’urgence clair en place.

Fletcher et Murtough coordonnent-ils vraiment tout cela ? Pardonnez le cynisme, mais tout cela ne pue-t-il pas absolument le musc inimitable d’Edward Woodward (Eau No) ?

Peut-être que dans Woody-world, les contrats ne sont pas considérés comme des décisions de football, alors ne relèvent pas de la compétence d’un directeur sportif.

Si c’est le cas, il est certainement absurde de suggérer que la rétention du personnel de jeu et d’entraîneurs n’est pas une question de football ?

Et ainsi de suite…

Vous seriez en droit de vous demander où se trouvent les points positifs dans tout cela.

Eh bien, que ce soit par accident ou à dessein, le club a pris la bonne décision en résistant au bouton nucléaire et en accordant à Solskjaer un sursis à exécution.

Si les Diables rouges veulent devenir une force d’attaque jeune, ils devront attendre un manager dont les principes s’alignent sur cette vision. Conte, malgré tous ses talents, n’est probablement pas cet homme.

S’ils aspirent à être un club de football et non une usine à mèmes ou un modèle en dysfonctionnement, ils doivent rester fidèles à leur parole et laisser les gens du football décider.

S’ils peuvent le faire, il pourrait éventuellement y avoir une lumière au bout de ce long tunnel sombre.

S’ils ne le peuvent pas, au moins tout le monde saura qui est à blâmer.