La “ réinitialisation verte ” de Biden pourrait être idéale pour Silver ⋆ .

Alors que de hauts responsables du monde entier se réunissent cette semaine pour un «sommet sur le climat», l’administration du président Joe Biden prévoit l’expansion la plus radicale du rôle du gouvernement dans l’économie depuis le New Deal de FDR.

L’objectif n’est rien de moins que la transition de l’ensemble de l’économie américaine et mondiale vers une «énergie propre» – telle que déterminée et dirigée par les planificateurs centraux.

Le vice-président Kamala Harris a promis: «Nous n’allons pas ralentir. Nous n’allons pas faire un pas à la fois. Nous allons faire un pas de géant. »

C’était d’abord un Green New Deal, puis un Great Reset. Maintenant, apparemment, c’est un saut géant.

Ou, comme le disent les Nations Unies dans un article publié en décembre dernier («Green Reset: The Case for Greening the COVID-19 Recovery through Cities»), il s’agit d’une Green Reset.

Mercredi, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a prononcé une allocution à l’Institut de la finance internationale appelant à une restructuration radicale de l’ensemble de l’économie américaine.

«Le président Biden a présenté une stratégie ambitieuse pour faire passer les États-Unis à zéro émission nette et a mobilisé l’ensemble du gouvernement pour y parvenir», a déclaré Yellen. «Chez Treasury, notre objectif est d’adopter cette approche« pangouvernementale »et de la transformer en une approche« pan-économique ».»

Pendant la campagne électorale, Joe Biden avait insisté sur le fait qu’il ne soutenait pas le Green New Deal comme l’avait imaginé la représentante socialiste Alexandria Ocasio-Cortez. Mais maintenant, son administration travaille à le mettre en œuvre sur une base légèrement réduite.

Mais Biden s’engage maintenant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis de 50% d’ici 2030 et à atteindre une production de carbone «nette zéro» d’ici 2035.

Cela impliquerait une réduction annuelle massive de la consommation d’énergie conventionnelle et une réallocation massive des ressources dirigée par le gouvernement. Pendant ce temps, la Chine, déjà le plus gros pollueur du monde, continue d’ajouter activement de nouvelles centrales au charbon à son réseau.

Le mot «Chine» échappe rarement à la bouche d’AOC, cependant. Pour elle, les États-Unis sont le problème – et la mise hors tension prévue par Biden de l’économie conventionnelle ne va pas assez loin ou ne se déroule pas assez rapidement.

«Nous allons passer à une économie 100% sans carbone», a déclaré Ocasio-Cortez cette semaine en réintroduisant le Green New Deal avec le sénateur du Massachusetts Ed Markey.

«Le Green New Deal n’est pas seulement une résolution – c’est une révolution», a déclaré Markey.

Les critiques comparent la révolution verte au Grand bond en avant de Mao – une campagne désastreuse dirigée par le gouvernement pour transformer de force l’économie agraire traditionnelle de la Chine en un communisme pleinement réalisé.

Reste à savoir si la réinitialisation verte sera pleinement mise en œuvre. Mais certains aspects de celui-ci, comme l’utilisation croissante des véhicules électriques, se concrétisent déjà et continueront de le faire dans les années à venir.

Le passage des moteurs à essence à des moteurs à batterie à une échelle de plus en plus grande aura de profondes implications pour les investisseurs. La gestionnaire de fonds superstar Cathie Wood d’Ark Invest considère le marché croissant des VE comme l’un des thèmes d’investissement les plus convaincants de la décennie.

Mais cette croissance n’est pas inévitable, même avec l’amélioration de la technologie et des mandats gouvernementaux plus stricts. La thèse de l’électrification dépend essentiellement du fait que les métaux, notamment le cuivre, le nickel, le lithium et l’argent, restent abondants et abordables.

Au cours de la dernière année, les prix des métaux ont grimpé en flèche. Ils pourraient encore monter en flèche en raison de la demande croissante et de la diminution des réserves – sans parler des politiques inflationnistes de l’administration Biden et de la Réserve fédérale.

Parmi les plus grands gagnants de la réinitialisation verte pourraient être les investisseurs dans les métaux.

Il y aura sans aucun doute des gagnants et des perdants. À l’avenir, investir dans de larges fonds indiciels boursiers pourrait ne pas fonctionner aussi bien qu’au cours des dernières années.

«Dans le passage inévitable à l’énergie propre, tous les travailleurs américains ne gagneront pas à court terme», a admis le secrétaire d’État de Biden, Antony Blinken.

Alors que certaines industries souffrent et que des emplois disparaissent, il y aura de nouveaux appels à des chèques de relance ou à un programme de revenu de base universel plus permanent. Les fonctionnaires n’hésiteront pas à créer de la monnaie à partir de rien afin d’éviter une révolte parmi les masses dépossédées.

Tout cela s’ajoute à un énorme risque d’inflation pour les travailleurs, les retraités et les investisseurs.

L’une des meilleures stratégies de protection contre l’inflation dans cet environnement peut être de posséder de l’argent physique. C’est à la fois un métal monétaire et un métal d’énergie verte – utilisé dans tout, des panneaux solaires aux moteurs de véhicules électriques en passant par les stations de charge de batterie.

Au cas où la nouvelle économie verte s’effondrerait finalement comme le communisme sous le poids de restrictions et de contrôles excessifs de la productivité, la demande industrielle de métaux diminuerait également.

