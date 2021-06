“La réintégration en août” est le plan de Trump pour éviter l’inculpation 10z viral

Seth Abramson est un avocat de la défense pénale qui s’occupe de l’affaire Trump depuis des années. En 2018, il a écrit Proof of Collusion: How Trump Betrayed America. Quelques jours après l’insurrection, il a fait valoir que Trump devait être inculpé pour sédition.

X

Trump parle d’un retour en août à la Maison Blanche car il pense qu’il sera bientôt inculpé. En tant que biographe de Trump, je peux dire que c’est la pensée la plus conforme à son histoire. Il met la table pour tenter de prévenir un acte d’accusation avec la menace implicite de violence. – Seth Abramson (@SethAbramson) 3 juin 2021

Abramson poursuit en disant que l’ancien gars pense que s’il peut pousser ses partisans à croire qu’il va vraiment revenir à la Maison Blanche en août, cela rendra plus difficile pour les autorités de l’inculper et de le poursuivre. Il le compare à Saddam Hussein et à d’autres « sociopathes narcissiques malins ». . . des hommes forts” qui “renforcent la menace de violence” afin d’éviter la responsabilité.

Il a du sens, je le crains. Je n’ai aucun doute que quelque part dans le cerveau dément de FG, il y a vraiment la croyance qu’il sera réintégré. Mais dans le cortex calculateur, il pense qu’il peut utiliser cette croyance pour rallier ses partisans à se soulever et à prendre d’assaut le bureau du procureur général de New York et le DA de Manhattan (et peut-être aussi le DOJ et le comté de Fulton (GA)) pour physiquement et violemment empêcher les roues de la justice de se diriger vers lui.

De telles menaces n’empêcheront pas les autorités de procéder à des inculpations ; contrairement à Trump, ce ne sont pas des lâches. Un véritable assaut ne réussira pas non plus à la fin. L’administration Biden prend très au sérieux l’histoire de l’insurrection du 6 janvier et est prête à faire face à toute agression violente contre toute institution fédérale. Je suis sûr que New York ressent la même chose. (Malheureusement, je ne peux pas être aussi sûr pour la Géorgie.) Donc, une telle agression échouera, mais pas avant que beaucoup plus de personnes ne soient blessées ou tuées.

Un tel acte de violence poussera-t-il les républicains à enfin faire quelque chose contre le monstre qu’ils ont laissé courir librement ? Question bête. Mais je m’attends – j’espère – que la majorité du pays prendra même la menace de violence au sérieux et fera tout son possible pour garder l’ancien homme hors du pouvoir et entre les mains de la loi.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon !

Lien source