La relance de Joe Biden met en évidence l’insuffisance de l’UE: «L’Europe est un canard assis» | Monde | Nouvelles

Le président américain Joe Biden a signé une facture de 1,9 billion de dollars (1,6 billion de livres sterling) pour aider l’économie américaine à se remettre de la pandémie COVID-19 la semaine dernière. Il s’agit du troisième paquet de dépenses majeur pour lutter contre la pandémie, et le premier depuis que M. Biden a pris ses fonctions en janvier, ses démocrates contrôlant étroitement les deux chambres du Congrès. Il y a beaucoup de débats sur la question de savoir si le paquet est le bon choix.

Pour ses partisans, il redémarrera une économie qui a désespérément besoin d’aide, tandis que pour ses détracteurs, il est potentiellement exagéré.

Pour de nombreux Européens, cela mettrait en évidence l’insuffisance de leur programme de relance.

Dans un rapport récent, le rédacteur en chef du Telegraph, Ambrose Evans-Pritchard, a fait valoir que si l’Amérique laisse tomber les dépenses de secours et de reprise à une échelle jamais vue depuis l’économie de guerre de Franklin Roosevelt, l’Europe risque de répéter son erreur post-Lehman, revenant à la politique par défaut de l’UE. de l’austérité et des freins à l’endettement ordolibéral.

Fin juillet, les dirigeants de l’UE ont conclu un accord sur un programme de rétablissement du coronavirus après des jours d’âpres discussions.

Le fonds coronavirus de 750 milliards d’euros (668 milliards de livres sterling), dirigé par la France et l’Allemagne, sera utilisé comme prêts et subventions aux pays les plus touchés par le virus.

L’argent restant représente le budget de l’UE pour les sept prochaines années.