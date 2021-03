La relance sensée du président américain Joe Biden

Étant donné que la production économique américaine était estimée à 3% en dessous du potentiel à la fin de 2020, une augmentation de 9% placerait le PIB environ 6% au-dessus du potentiel.

Les États-Unis et le monde sont entrés en récession il y a un an. Normalement, les économistes ne peuvent pas prédire le début d’un ralentissement. Mais comme cette récession découle de la pandémie de Covid-19, ils ont pu discerner de manière fiable ses débuts sans attendre les indicateurs économiques standard.

À la fin du deuxième trimestre de 2020, le PIB américain avait chuté d’un record de 11%, faisant passer l’économie d’environ 1% au-dessus de la production potentielle à la fin de 2019 à un niveau de 10% en dessous. Les prévisionnistes s’attendent désormais à une croissance si rapide en 2021 que le PIB reviendra très bientôt à son pic d’avant la pandémie. D’ici 2022, il sera probablement bien au-dessus du potentiel. On s’attend également à ce que l’économie mondiale se redresse, mais pas aussi rapidement que celle des États-Unis.

Certains préviennent désormais que l’économie américaine pourrait surchauffer. Compte tenu de cette possibilité, le président américain Joe Biden fournit-il trop de stimuli avec son plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, adopté plus tôt ce mois-ci?

Après tout, les bonnes prévisions pour l’économie américaine reflètent non seulement le déploiement en cours des vaccins, mais aussi la libération de la demande refoulée de biens et de services. Les ménages américains ont économisé environ 1,5 billion de dollars des transferts gouvernementaux que le Congrès a approuvés il y a un an, et semblent désireux d’en dépenser une partie dès qu’ils le peuvent. De plus, l’assouplissement monétaire introduit par la Réserve fédérale américaine au printemps 2020 a abaissé les taux d’intérêt à court terme à zéro, et le président de la Fed, Jerome Powell, s’est engagé à plusieurs reprises à laisser les taux à ce niveau pendant plusieurs années.

Un troisième facteur de la demande de turbocompresseur est la relance budgétaire récemment renouvelée – non seulement le paquet Biden, mais aussi les 0,9 billion de dollars de dépenses approuvées par le Congrès en décembre. Et l’administration Biden prévoit une quatrième augmentation de la demande grâce à une augmentation des dépenses d’investissement dans les infrastructures. Il n’est donc pas étonnant que les responsables de la Fed aient relevé le 17 mars leurs prévisions de croissance américaine en 2021, à 6,5%. L’OCDE a fait de même.

La base des évaluations de surchauffe est assez simple. Disons que les dépenses du gouvernement fédéral en 2021 dépassent de 1,9 billion de dollars l’année dernière, soit environ 9% de l’économie américaine de 22 billions de dollars. Avec des taux d’intérêt fixés à zéro, le multiplicateur keynésien pourrait atteindre 1,5. Mais lorsque les dépenses publiques supplémentaires prennent la forme de transferts de revenus, seule la partie de l’augmentation du revenu disponible que les ménages consomment réellement entre dans le flux de la demande. Les ménages en épargnent généralement, comme ils l’ont certainement fait

en 2020.

Alors, supposons un multiplicateur de un. Dans ce cas, une relance budgétaire égale à 9% du PIB se traduit par une augmentation de la production de 9%. Étant donné que la production économique américaine était estimée à 3% en dessous du potentiel à la fin de 2020, une augmentation de 9% placerait le PIB environ 6% au-dessus du potentiel.

Certains économistes, notamment l’ancien secrétaire au Trésor Larry Summers, soutiennent l’idée de base du programme de secours de Biden, mais pensent qu’il est trop important, mettant en garde contre une hausse de l’inflation l’année prochaine. Les marchés financiers ont également réagi: le taux d’intérêt des bons du Trésor à dix ans est désormais passé à 1,7%, contre 0,9% depuis janvier.

Le contre-argument est que nous ne connaissons pas vraiment le niveau de production potentielle et que nous le sous-estimons peut-être. Par exemple, certains se sont demandé si l’économie américaine en 2018-2019 était vraiment au-dessus de son potentiel après tout, étant donné que l’inflation n’a augmenté que de 2,3% en 2019 malgré un taux de chômage tombant aussi bas que 3,5%.

Mais une explication plus vraisemblable de la légère hausse de l’inflation dans la période pré-pandémique est ce que les économistes appellent une courbe de Phillips plate. En d’autres termes, les variations de l’emploi et de la production aux États-Unis n’ont que de faibles effets sur l’inflation des salaires et des prix. Avant l’énigme de savoir pourquoi l’inflation n’a pas augmenté plus qu’elle ne l’a fait en 2018-19, il y avait l’énigme de savoir pourquoi elle n’a pas baissé plus qu’elle ne l’a fait en 2010-15, au lendemain de la Grande Récession, alors que le chômage diminuait. seulement lentement à partir de son pic de 10%.

Ainsi, bien que la croissance de la production américaine soit probablement supérieure à son potentiel l’an prochain, une courbe de Phillips relativement plate implique que l’inflation ne devrait pas augmenter de manière démesurée. En fait, la Fed accueillerait activement une légère reprise de la croissance des prix.

Pour être sûr, fournir autant de stimulus peut avoir d’autres inconvénients. La dette nationale des États-Unis est la plus élevée depuis 1945, par rapport au PIB, et deviendra moins soutenable si les taux d’intérêt augmentent. L’expansion financée par l’argent risque d’alimenter les bulles d’actifs. Le déficit commercial est appelé à augmenter, ce qui pourrait exacerber le protectionnisme. Et si le ciel est la limite des dépenses, une partie de l’argent pourrait être gaspillée.

Mais les conseillers de Biden essaient clairement de faire en sorte que l’Amérique ne répète pas l’erreur de 2009, lorsque la relance de 800 milliards de dollars du président Barack Obama – bien que grande par rapport aux normes historiques – était trop petite et de courte durée pour permettre à l’économie de se redresser complètement après la crise mondiale. crise financière. Bien que la Grande Récession ait pris fin presque aussitôt que l’American Recovery and Reinvestment Act d’Obama est entré en vigueur, la reprise a été trop lente.

Il n’est pas certain que la taille insuffisante de la relance de 2009 soit vraiment la faute de l’administration Obama (à moins, peut-être, qu’Obama n’ait commis une erreur en recherchant un minimum de bipartisme). Les responsables de l’administration soutiendraient qu’ils ont obtenu le plus grand stimulant du Congrès qui était politiquement faisable, étant donné l’opposition républicaine.

Il est peut-être interdit de dire que ce sont les électeurs américains qui ont commis une erreur. Mais beaucoup ont blâmé par réflexe la faiblesse de la reprise de 2009-10 sur Obama et les démocrates, et ont donné aux républicains le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de 2010, permettant ainsi au GOP de bloquer d’autres mesures pour stimuler l’économie.

L’Amérique a en effet commis une erreur en 2009-10 en limitant l’ampleur et la durée de l’expansion budgétaire. Indépendamment de l’endroit où l’on localise précisément cette erreur, Biden a raison de s’assurer qu’elle ne se répète pas maintenant.

