La relation amère du but entre Raul De Tomás et VAR

19/10/2021 à 12:18 CEST

Marc Escola

L’arme offensive principale du RCD Espanyol, le Pichichi’ TDR, cette saison est la ‘victime’ du championnat espagnol depuis la salle VAR. L’attaquant madrilène, qui totalise la moitié des buts de son équipe, Il a marqué quatre buts en championnat et quatre autres ont été annulés qui le catapulterait dans le tableau des buteurs qu’il mène Karim Benzema.

De Thomas, qui a eu 27 ans ce dimanche, a de nouveau célébré un autre objectif lors du match d’hier contre lui Cadix (2-0). L’attaquant était habile dans un coin où Loren il avait envoyé le ballon au poteau et, avec son tir après le rebond, a réussi à ouvrir le score avant la pause. En seconde période, un hors-jeu clair a ruiné pour la quatrième fois la joie de TDR, mais le Espanol il a ajouté trois autres points et continue sa remontée au classement.

GOOOOOL ! GOOOOOOL ! GOOOOOOOL ! GOOOOOOOOL ! GOOOOOOOOOL ! GOOOOOOOOL ! GOOOOOOOOOL ! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RDT ! #RCDE | # EspanyolCadix pic.twitter.com/QAmC8t4vNs – RCD Espanyol de Barcelone (@RCDEspanyol) 18 octobre 2021

Auparavant, dans le 6e journée avant le Alaves, L’attaquant a annulé deux buts lors de la première mi-temps de la victoire inaugurale des ‘pericos’ lors du retour à Première. Un triomphe qui, bien sûr, a certifié TDR avec son but à la 54e minute du match. Le lendemain, lors de la visite du Sanchez Pizjuán, nouveau tous les deux annulés. Les VAR Il n’a pas validé un autre but au Madrilène pour hors-jeu, cette fois douteux car le joueur impliqué n’apparaissait pas dans l’image vidéo.

Ça oui, TDR est chargé d’ouvrir la boîte. Ses quatre buts ont servi à ouvrir le score, en particulier lors des victoires contre Alaves, Real Madrid et Cadix, où ses buts ont servi de motivation au club de l’Espanyol pour obtenir les trois points. A la fin du match d’hier, Vicente Moreno a félicité l’attaquant: « De Thomas Il contribue beaucoup et on pousse pour qu’il donne plus. »