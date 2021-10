La relation avec un joueur a coûté son poste à l’entraîneur péruvien

20/10/2021 à 04h09 CEST

Les ancienne entraîneure péruvienne de football féminin Doriva Bueno Il a avoué ce mardi qu’il maintenait une relation amoureuse avec la joueuse María José ‘Maca’ López, mais a nié avoir utilisé ce lien à son profit dans les appels et dans différentes décisions techniques. Bueno s’est dissocié de l’équipe nationale après que la Fédération péruvienne de football (FPF) a mis fin à son contrat la semaine dernière, après avoir fait l’objet d’une enquête après les plaintes présentées par les joueurs d’Alianza Lima Adriana Lúcar et Myriam Tristán, qui ont quitté la dernière concentration en signe de protestation. « Je suis avec elle, mais cela n’indique pas que cela a profité à la fille ou qu’elle a été dans les appels pour être avec moi. Qu’elle a dit que cela m’a dérangé parce que ce n’est pas la vérité », a déclaré Bueno à la radio péruvienne Ovación. . « Je suis responsable de ma vie personnelle et elle est séparée de ma vie professionnelle. Ma vie professionnelle est évaluée par la Fédération mais je n’ai jamais mélangé ma vie professionnelle avec ma vie personnelle », a ajouté le coach.

L’entraîneur brésilien a estimé que ‘Maca’, qui joue pour le Brésilien Botafogo, « est une joueuse qui a des capacités et l’a montré, elle a déjà fait partie de l’équipe nationale ». Bueno a été confirmé dans sa position que Lúcar et Tristán ne voulaient pas voyager avec le reste de l’équipe nationale en Équateur pour jouer deux matches amicaux parce qu’ils étaient en désaccord avec les chiffres leur est attribué. « Ils voulaient avoir les mêmes numéros qu’ils ont dans leurs clubs mais la qualité d’un athlète n’est pas dans le numéro sur le maillot », a insisté l’entraîneur. « C’est dommage que les filles aient adopté ce genre de comportement. Elles ne pensaient pas un peu au football féminin. Cela me rend très triste car ce sont deux athlètes à qui j’ai ouvert la porte en équipe nationale », a-t-il ajouté. Les deux footballeurs ont rejeté à l’époque que leur décision de quitter la concentration péruvienne le jour même du voyage de l’équipe en Équateur était traitée par les chiffres, et que le malaise était pour une raison plus importante qu’à l’époque qu’ils préféraient ne pas révéler.

Pour l’ancienne sélectionneuse Vivian Ayres, qui dirigeait l’équipe péruvienne avant Bueno, la plainte des chiffres « a été la goutte d’eau ». « Il s’est trompé dans ses décisions, le numéro 11 appartenait à Myriam et ‘Maca’ le portait, et cela aurait pu être la goutte d’eau. C’est un sujet très délicat et au final cela lui a coûté sa place », » a déclaré Ayres à Ovation. » Beaucoup ont critiqué le fait qu’elle n’était pas en état de jouer pour une équipe nationale. On peut comprendre qu’il puisse l’aimer mais le problème c’est qu’on spécule déjà pourquoi il est convoqué s’il n’a pas fait le fond », a-t-il ajouté.

Depuis le 15 octobre, l’équipe féminine péruvienne est temporairement entre les mains de Conrad Flores, membre de l’équipe technique de la FPF, qui doit décider qui assumera définitivement le poste.