La relation d’Aaron Rodgers et Shailene Woodley décrite comme « non traditionnelle »

Plus tôt cette année, il a été rapporté que Aaron Rodgers et Shailene Woodley étaient fiancés. Maintenant, de nouveaux détails sont apparus sur leur relation. Selon PEOPLE, le couple entretient une « relation non traditionnelle ».

Une source a déclaré à la publication que la relation de Woodley et Rodgers est « différente » et qu’ils font fonctionner les choses d’une manière « non traditionnelle ». Ce rapport est apparu après l’anniversaire du footballeur début décembre. Les fans ont remarqué que Woodley n’avait pas publié l’anniversaire de son partenaire sur les réseaux sociaux. Cependant, la source a déclaré que le manque de reconnaissance publique de l’acteur à propos de son anniversaire ne signifie rien sur l’état de leur relation.

« Shailene et Aaron sont toujours ensemble. Ce n’est pas étrange qu’ils ne publient pas l’un sur l’autre le jour de leur anniversaire dans ce sens, et qu’ils soient très discrets sur les choses », a ajouté l’initié. Alors que Rodgers et Woodley ont largement réussi à garder leur relation privée, ils ont surpris le monde plus tôt cette année en confirmant non seulement qu’ils étaient en couple, mais ils ont également annoncé leurs fiançailles. En février, l’athlète des Green Bay Packers est apparu aux NFL Honors Awards, au cours desquels il a pris le temps de reconnaître le grand jalon qu’il a franchi avec sa fiancée, Woodley.

« 2020 a définitivement été une année folle remplie de beaucoup de changements, de croissance, de moments incroyables et mémorables », a déclaré Rodgers à l’époque. « 180 jours consécutifs à me faire gratter les poils du nez, à jouer pour très peu de fans ou pas de stand toute la saison. Je me suis fiancé et j’ai joué l’un des meilleurs footballs de ma carrière. » La star de Divergent a ensuite confirmé la nouvelle elle-même lorsqu’elle est apparue dans The Tonight Show With Jimmy Fallon. Pendant le programme, elle a présenté sa bague de fiançailles et a brièvement expliqué ce que c’était que de sortir avec un joueur de football.

Quant au moment où les deux échangeront leurs vœux, il ne semble pas qu’ils soient pressés. En juillet, lors de l’apparition de Woodley dans le Today Show, elle a déclaré que la planification de mariage n’était pas au premier plan de leurs préoccupations. Elle a déclaré à l’époque: « Honnêtement, ce n’est même pas une conversation que nous avons eue avec le monde aujourd’hui, nous n’en avons même pas parlé. Je ne sais pas quel sera l’élément le plus excitant de cela. » Comme cela fait un certain temps depuis cette interview, on ne sait pas à quoi ressemblent les projets de mariage du couple aujourd’hui. Ainsi, les fans n’auront qu’à rester à l’écoute pour voir si 2022 sera l’année où ils se dirigeront vers l’allée.