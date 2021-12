La relation d’Amber Heard avec Bianca Buttis se termine au milieu du drame de Johnny Depp

Amber Heard serait célibataire. Une source a déclaré au Daily Mail que Heard, 35 ans, et sa partenaire Bianca Butti, 40 ans, avaient rompu après près d’un an de relation. La rupture intervient également au milieu des deux mois passés dans différentes parties du monde. La source a déclaré que la relation avait tout simplement « fait long feu ». Heard a été en Angleterre pour filmer Aquaman 2 alors que Butti est restée à Los Angeles où elle travaille en tant que directrice de la photographie. La source a également souligné que Heard, qui a accueilli une petite fille Oonagh Paige via une mère porteuse cette année, est une « femme très occupée », tandis que Butti a été « liée à divers projets aux États-Unis ». Il semble que leur emploi du temps ne le leur permettrait pas.

Ajoutant plus à son assiette, Heard reste dans une bataille juridique avec son ex-mari Johnny Depp, 58 ans. les deux doivent comparaître devant le tribunal dans un proche avenir. Leur bref mariage, leur long divorce et leur bataille judiciaire font l’objet d’un prochain documentaire.

Le documentaire de Discovery+, Johnny vs. Amber, racontera leur relation et partagera leurs points de vue. La version de Depp de l’histoire se déroulera pendant la première partie du documentaire, avec celle de Heard dans la seconde. Des images d’archives seront entrecoupées tout au long du film d’interviews de personnes qui connaissent les deux parties. Les avocats qui les ont représentés seront également interrogés.

L’un des producteurs exécutifs Nick Hornby (pas l’auteur) a noté que les messages texte seront également inclus. « Grâce aux cassettes, aux vidéos personnelles et aux SMS présentés au tribunal, ces films donnent aux téléspectateurs un aperçu rare et important d’un mariage qui a tragiquement mal tourné, et de mieux comprendre le problème extrêmement important de la violence domestique », a-t-il déclaré, par Daily Mail. .

Depp et Heard se sont mariés pendant seulement 15 mois avant que leur séparation ne s’ensuive. Elle a demandé le divorce en mai 2016. Quelques jours plus tard, elle l’a accusé de violence domestique et a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire contre lui. Depp a nié les allégations.

Il a même déposé une plainte contre The Sun pour l’avoir traité de « batteur de femme ». Un juge a statué en faveur de The Sun, affirmant que l’étiquette était « essentiellement vraie ».