La relation d’Ancelotti avec… Casemiro – Managing Madrid

Casemiro est l’un des meilleurs milieux de terrain défensifs au monde, le taureau qui apporte son propre magasin de porcelaine avec lui à chaque match. Au Real Madrid, il est devenu l’un des membres les plus importants de l’équipe, comme en témoigne le fait qu’il a joué le plus de minutes de tout le monde en 2019/20 avec 4 081 minutes et le plus de tous les voltigeurs en 2020/21 avec 3 940 minutes. Il est donc difficile d’imaginer que le Brésilien soit autre chose qu’un joueur important la saison prochaine également.

Pourtant, le retour de Carlo Ancelotti a amené certains à se demander si Casemiro pourrait lutter pendant des minutes. Pourquoi les gens pensent cela ? Eh bien, c’est basé sur une mauvaise lecture des feuilles de thé laissées par le premier passage de l’entraîneur italien au club.

lors de la première des deux saisons d’Ancelotti au Real Madrid, en 2013/14, Casemiro n’a gagné que 657 minutes en équipe première, puis, en 2014/15, il a été prêté à Porto. Mais, certaines mises en garde doivent être gardées à l’esprit. La raison pour laquelle Casemiro a à peine joué n’est pas qu’Ancelotti ne l’aimait pas. C’est qu’il n’avait que 21 ans à l’époque. Et il n’a pas non plus été « envoyé » en prêt. Revenons en arrière…

En passant par les catégories jeunes à São Paulo, Casemiro s’est rapidement démarqué et a été le capitaine de presque toutes les équipes dans lesquelles il a joué. Ramón Martínez, de l’académie du Real Madrid, a réalisé le potentiel de Casemiro et l’a amené au club espagnol, tout d’abord en prêt à Castilla pour la seconde moitié de la campagne 2012/13.

Là, Casemiro s’est démarqué en jouant à un très bon niveau. Castilla était en deuxième division espagnole cette saison-là, donc le jeune Brésilien testait de bonnes équipes et il a aidé Castilla à terminer huitième, cinq places de plus qu’à son arrivée. Cela a même valu à Casemiro ses débuts en équipe première sous Jose Mourinho, lors d’une victoire 3-1 lors de la 32e journée contre le Real Betis.

À l’été 2013, Mourinho était absent, Ancelotti était dedans et Casemiro restait. Le club a exécuté l’option d’achat qu’ils avaient avec São Paulo et, après une pré-saison sensationnelle au cours de laquelle il a même marqué des buts, le Brésilien a été promu par Ancelotti dans l’équipe première. Rappelez-vous, cependant, qu’il n’avait que 21 ans et qu’Ancelotti a explicitement déclaré qu’il était “un joueur pour l’avenir”. Cela avait du sens. Dans cette même équipe, le Real Madrid avait des milieux de terrain comme Xabi Alonso, Asier Illarramendi, Sami Khedira, Luka Modrić et Isco. Il n’y avait pas beaucoup de minutes pour faire le tour et peu de gens pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que Casemiro se voit accorder de nombreuses minutes.

Les blessures d’Alonso et d’Illarramendi en début de saison ont donné à Casemiro quelques opportunités lors des premiers matchs d’Ancelotti, alors que le Brésilien sortait du banc pour aider à conclure des victoires contre le Real Betis, Grenade et l’Athletic Club au cours des trois premières journées de la saison de championnat. Puis, comme il fallait s’y attendre, il a été mis en veilleuse au retour des titulaires et n’a rejoué qu’à la 14e journée. Tout cela était tout à fait normal.

C’est lorsque Khedira a subi une blessure à long terme en novembre que Casemiro était de retour dans les équipes et sortait du banc, ce qui avait été le plan depuis le début. “Nous trouverons une solution car nous avons des joueurs qui n’ont pas beaucoup joué mais qui sont de bons joueurs, comme Casemiro”, a déclaré Ancelotti lors de la chute de Khedira. L’Italien a même rejeté la suggestion selon laquelle le Real Madrid chercherait un remplaçant pour l’Allemand sur le marché d’hiver, désignant à nouveau Casemiro.

Et donc, après seulement trois apparitions au cours des trois premiers mois de la première saison d’Ancelotti au Real Madrid, Casemiro a profité de 22 autres sorties au cours de la seconde moitié de cette campagne. Il a même disputé sept des neuf matches de la course triomphale du Real Madrid en Copa del Rey, dont quelques minutes au terme de la finale contre Barcelone. De plus, le Brésilien a été l’épingle de sécurité vers laquelle Ancelotti s’est tourné lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions lorsque l’équipe subissait un bombardement au Signal Iduna Park et que l’égalité semblait s’éloigner de Los Blancos. Le milieu de terrain défensif a été amené à protéger une ligne arrière bégayée et il a fait exactement cela. « Casemiro a prouvé que parfois les joueurs peuvent avoir des rôles importants à jouer même s’ils ne jouent pas tout le temps, ce qu’il a très bien compris », a déclaré Ancelotti après ce passage en demi-finale.

Mais, ensuite est venu le prêt. Malgré sa solide fin de saison 2013/14, Casemiro a rejoint Porto dans le cadre d’un contrat de prêt avec option d’achat. Considérant qu’il a écrit une lettre qui ressemblait à un au revoir, il ne semblait pas que Casemiro serait de retour au Real Madrid après seulement un an. “Je voulais jouer plus de minutes et aussi jouer des minutes dans les grands matches, c’est pourquoi je voulais venir à Porto”, a-t-il déclaré dans une interview à MARCA peu de temps après son départ.

Casemiro a fait l’éloge d’Ancelotti, dans sa lettre et dans une interview avec Globo Esporte lorsqu’il a qualifié l’Italien “d’entraîneur qu’on ne présente pas et qui n’a fait qu’ajouter des choses positives à ma carrière”. Mais le fait que l’italien ne puisse pas lui garantir des minutes de qualité en 2014/15 est ce qui l’a conduit vers la porte de sortie.

Avec le recul, surtout compte tenu des problèmes de blessures subis par Modrić lors de cette campagne 2014/15, c’était une erreur d’Ancelotti qu’il n’a pas pu convaincre Casemiro de rester et qu’il a signé le prêt. Il faut cependant garder à l’esprit que l’été 2014 a également été la fenêtre de transfert lorsque Toni Kroos a été signé pour remplacer Xabi Alonso et que Kroos devait jouer beaucoup de minutes, plus qu’Alonso n’avait réussi dans sa dernière campagne. .

A Porto, sous Julen Lopetegui, Casemiro est vraiment devenu le ballhawk qu’il est aujourd’hui, tout en devenant un leader pour l’équipe portugaise. Le Brésilien était si impressionnant à l’Estádio do Dragão que Porto a d’abord activé son option d’achat, avant que le Real Madrid ne déclenche ensuite une clause de rachat qu’ils avaient conservée dans l’accord, garantissant qu’ils pouvaient garder Casemiro.

Lorsque Casemiro est revenu au Real Madrid, la première semaine de juin 2015, Ancelotti avait déjà été limogé après une saison sans trophées majeurs. À partir de là, Casemiro a commencé à jouer régulièrement pour Rafael Benítez et, après avoir commencé l’ère Zinedine Zidane en tant que remplaçant, le Brésilien est devenu la pièce maîtresse du milieu de terrain qui a mené le Real Madrid à trois titres consécutifs en Ligue des champions.

Maintenant qu’Ancelotti est de retour, certains se demandent à quel point la place de Casemiro dans l’équipe est sûre. Ceux qui pensent qu’il pourrait perdre de l’importance soulignent le fait qu’il a si peu joué pour Ancelotti en 2013/14 et qu’il “a été envoyé en prêt” à Porto en 2014/15. Mais, deux points doivent vraiment être gardés à l’esprit. La première est que Casemiro était un joueur de 21 ans dans un milieu de terrain empilé de l’équipe 2013/14 et que, malgré cela, il a quand même joué 25 fois pour l’Italien. La seconde est que le prêt n’était pas un cas où Ancelotti avait ordonné au joueur de sortir du club. La situation était plus nuancée que cela et c’est Casemiro qui voulait partir pour se développer et jouer comme titulaire.

Maintenant que Casemiro a 29 ans et qu’il est dans la fleur de l’âge, Ancelotti le verra très différemment de son premier passage au Bernabéu. Il reste évidemment à voir quel système l’Italien veut jouer et si ce sera un système optimal pour Casemiro, mais le Brésilien sera toujours l’un des premiers noms sur la plupart des feuilles d’équipe en 2021/22.