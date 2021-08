La relation d’Ancelotti avec… Dani Carvajal

Le premier jour de Dani Carvajal était aussi le premier jour de Carlo Ancelotti. C’était le 15 juillet 2003 et l’arrière droit et l’entraîneur étaient deux des nouveaux visages alors que le Real Madrid lançait ses préparatifs de pré-saison pour la campagne qui se terminerait par la levée de La Décima.

Les deux hommes avaient été recrutés cet été-là. Dans le cas de Carvajal, le Real Madrid a activé une option de rachat dont il disposait sur le joueur, qui avait considérablement mûri après avoir quitté La Fábrica pour signer avec le Bayer Leverkusen en 2012. Quitter le club n’avait pas été facile pour Carvajal, qui avait au Real Madrid depuis l’âge de 10 ans et qui a même posé une première brique symbolique à l’âge de 12 ans lorsque la construction du complexe sportif de Valdebebas a commencé en 2004. Mais, il savait qu’il devait aller ailleurs pour ses débuts et il saisi l’opportunité en Bundesliga à deux mains. C’était une évidence pour Los Blancos de le racheter pour 6,5 millions d’euros, à peine 1,5 million d’euros de plus que ce qu’ils avaient reçu pour lui l’été précédent.

Il a été dit à l’époque que Carvajal avait été expulsé du club par Jose Mourinho, mais ce n’est pas vrai à 100%. Les Portugais ont recommandé à Carvajal de conclure un contrat de prêt ou de rachat, mais c’est simplement parce qu’Álvaro Arbeloa était le partant clair et qu’il est peu probable qu’il perde sa place. Néanmoins, c’était sûrement réconfortant pour Carvajal de retourner en Espagne sachant que le Real Madrid avait embauché un nouvel entraîneur et qu’il pourrait prendre ce nouveau départ sous une nouvelle direction. “J’ai entendu dire que c’était un bon manager”, a même déclaré l’Espagnol avec enthousiasme à son retour à Valdebebas cet été-là.

La réputation d’Ancelotti l’a clairement précédé. Pendant ce temps, Carvajal n’avait guère de réputation. C’était un inconnu. “Je vais être honnête et dire que je ne savais pas grand-chose sur lui, mais il m’a surpris et a montré qu’il est un bon arrière droit qui joue avec beaucoup d’intensité”, a déclaré Ancelotti aux médias lors d’une conférence de presse. tenue à la fin de cette première semaine de la pré-saison d’été 2013.

Ces mots furent bientôt mis en action. Lors du premier match de cette nouvelle saison 2013/14, c’est Carvajal qui a pris le départ à l’arrière droit pour ses débuts seniors. Le nouvel arrivant a été jeté immédiatement et il y a deux raisons à cela. L’un est qu’Arbeloa était parti avec l’Espagne pour la Coupe des Confédérations de cet été et était l’un des derniers joueurs à revenir pour l’entraînement de pré-saison. L’autre est qu’Ancelotti a vraiment fait confiance à Carvajal.

“Carlo est un entraîneur de haut niveau, dans tous les sens du terme”, a déclaré l’arrière droit dans une récente interview, après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2025. “Quand je suis rentré d’Allemagne, j’ai passé ma première saison avec lui et j’ai fait mon débuts sous lui et il m’a permis de devenir un joueur important. J’ai fini par m’approprier le poste et gagner sa confiance.

C’est exactement comme ça que ça s’est passé. Ancelotti faisait plus confiance à Carvajal à l’arrière droit qu’à Arbeloa, d’autant plus que cette saison avançait. Il est vrai qu’Arbeloa a raté tous les mois de mars et avril en raison d’une blessure, mais même avant cela, le jeune s’était déjà approprié la place de départ. Il était l’homme d’Ancelotti pour le run-in 2013/14, jouant chaque minute de la Ligue des champions à partir des quarts de finale, et aussi pour 2014/15, puis pour chaque entraîneur du Real Madrid qui a suivi.

Seules la rotation, les suspensions et plusieurs blessures ont gardé Carvajal hors de l’alignement depuis cette première saison Ancelotti. Il ne fait aucun doute que l’Espagnol sera le premier choix de l’entraîneur de retour sur la droite de la défense dans cette nouvelle saison. Encore une fois, seules la santé et la forme physique peuvent l’éloigner du terrain.

Le joueur lui-même espère que les difficultés de la saison dernière sont maintenant derrière lui. “Carvajal sera là pendant un certain temps et il est temps de faire un pas en avant et d’être un élément important de ce projet alors que nous cherchons à gagner plus de titres”, a-t-il déclaré – oui, en utilisant la troisième personne – dans cette même interview post-renouvellement. . Il y a certainement des raisons d’être enthousiasmés par le prochain chapitre de l’histoire de Carvajal et Ancelotti.