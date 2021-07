La relation d’Ancelotti avec… David Alaba

L’espoir est qu’à un moment donné cette saison, Carlo Ancelotti puisse nommer David Alaba dans son onze de départ dans un Bernabéu bondé pour un grand match de Ligue des champions. Ceci, cependant, est quelque chose que l’entraîneur a déjà fait. C’était en 2016/17, la seule saison complète de l’Italien au Bayern Munich, lorsqu’il a affronté Alaba contre le Real Madrid dans ce qui s’est avéré être une victoire épique en quart de finale en prolongation pour Los Blancos.

Spool avance de quatre ans et Ancelotti et Alaba sont à nouveau ensemble, cette fois au Real Madrid. Jusqu’à présent, ce sont les deux arrivées majeures de l’équipe première et chercheront à raviver ce qui était une relation solide depuis leur séjour ensemble en Bavière.

Au cours des 60 matches d’Ancelotti à la tête du Bayern Munich, du début de la saison 2016/17 à son limogeage deux mois après le début de la campagne 2017/18, seul Robert Lewandowski a joué plus de minutes que l’Autrichien. Ancelotti a utilisé Alaba dans 51 de ses 60 matchs pour un total de 4096 minutes. Sur les neuf matches où Ancelotti n’a pas mis Alaba dans la mêlée pour le Bayern, sept étaient pour cause de blessure et deux pour repos. En d’autres termes, Ancelotti a utilisé Alaba autant qu’il le pouvait au Bayern Munich.

Mais, où Ancelotti a-t-il utilisé Alaba ? Eh bien, surtout à l’arrière gauche. Revenons en arrière…

Alaba jouera-t-il l’arrière gauche sous Ancelotti au Real Madrid?

L’un des premiers commentaires que la plupart des experts feront à propos d’Alaba concerne généralement sa polyvalence, l’Autrichien étant capable de jouer à l’arrière central, au milieu de terrain central ou à l’arrière gauche. Il peut également jouer à d’autres postes, mais ce sont les trois où il a été le plus souvent utilisé.

Lors de sa percée en Bavière en 2010, Louis van Gaal a dit : « Alaba est un arrière gauche, mais il ne le sait tout simplement pas encore ». Plus tard, cependant, lorsque Pep Guardiola était en charge de l’Allianz Arena, il était plus courant qu’Alaba soit utilisé de manière centralisée. Puis, sous Ancelotti, l’arrière gauche est devenu le poste principal d’Alaba.

Voici, dans les tableaux ci-dessous, une ventilation des positions jouées par Alaba au cours de chaque saison au cours des 10 dernières années et sous chaque entraîneur.

En regardant ces tableaux, en particulier le tableau saison par saison, nous pouvons voir qu’Alaba a traversé cinq époques dans sa carrière au Bayern. Tout d’abord, alors qu’il perçait, il a reçu des minutes partout où il y avait un espace pour lui et a joué dans chacune des positions mises en évidence, à l’exception de l’arrière central. Deuxièmement, lors de la dernière année de Jupp Heynckes en 2012/13 et de la première de Pep Guardiola en 2013/14, il a principalement joué à l’arrière gauche. Troisièmement, lors des deux dernières saisons de Guardiola, Alaba a été déployé de manière plus centrale. Quatrièmement, sous Ancelotti, il a été reconverti en arrière gauche et y est resté lors du prochain passage de Heynckes et sous Niko Kovac. Puis, enfin, il a de nouveau été déplacé au centre lorsque Hansi Flick est entré.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour le Real Madrid ? Eh bien, cela signifie qu’Alaba arrivera après avoir joué principalement à l’arrière central au cours des deux dernières années, mais qu’il travaillera avec un ancien entraîneur qui l’a principalement déployé à l’arrière gauche.

Ancelotti, cependant, s’est rendu compte qu’Alaba pourrait être un grand défenseur central pendant son séjour à Munich. C’est juste que l’Italien avait Mats Hummels et Jérôme Boateng pour ces rôles centraux et seulement un Juan Bernat inexpérimenté pour l’arrière gauche.

“Pour moi, David Alaba est un défenseur central exceptionnel”, a déclaré Ancelotti dans une interview avec ESPN à l’époque, ravi de travailler enfin avec un joueur qu’il aurait voulu signer pour le Real Madrid à l’été 2014, lors de son précédent passage au Bernabéu. « Même s’il ne joue pas beaucoup au poste de défenseur central, il a toutes les qualités pour le faire. Il excelle à la fois dans la défense passive, où la défense tient sa position et fait jouer l’adversaire autour d’eux, et il peut faire la défense active, où vous avancez, reculez et vous ajustez en fonction de la situation. La plupart des joueurs sont meilleurs d’une manière ou d’une autre. Pas lui. Il est tout aussi excellent.

C’est pourquoi il semble beaucoup plus probable qu’Ancelotti utilise Alaba comme défenseur central du Real Madrid. La principale raison pour laquelle il n’a pas utilisé l’Autrichien comme défenseur central lorsqu’ils ont travaillé ensemble au Bayern Munich était que ce poste était bien couvert, contrairement à l’arrière gauche. Au Real Madrid en 2021/22, c’est l’inverse qui est vrai. Sergio Ramos vient de partir et Raphaël Varane pourrait également partir, tandis que Ferland Mendy a cloué le poste d’arrière gauche et a Marcelo et Miguel Gutiérrez comme deux remplaçants. C’est pourquoi Alaba devrait jouer principalement au poste d’arrière central d’Ancelotti.

Au-delà de la question de position, ce sont deux professionnels qui se respectent énormément et qui devraient pouvoir se mettre au travail dès leur arrivée à Valdebebas. Alaba a dit dans le passé à quel point il admirait le style de gestion des hommes de son ancien et actuel entraîneur, déclarant à Goal.com que: “Ancelotti est un gars vraiment cool et je pense qu’il peut très bien s’entendre avec chaque joueur, avec les jeunes joueurs mais aussi avec de grands joueurs qui sont dans l’équipe depuis longtemps. Ancelotti est un entraîneur qui parle beaucoup aux joueurs, non seulement en équipe mais aussi avec le joueur individuel. Il essaie de vous parler et veut s’assurer de vous expliquer ce qu’il veut que vous fassiez sur le terrain. C’est important et, si vous l’écoutez, vous allez apprendre beaucoup de choses.

Alaba a accepté de rejoindre le Real Madrid bien avant de savoir qu’Ancelotti y serait son entraîneur. Mais, alors que l’Autrichien était peut-être ravi de travailler avec Zinedine Zidane, il est certainement ravi d’avoir la chance de travailler à nouveau avec Carletto.