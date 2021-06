La relation d’Ancelotti avec… Ferland Mendy

in

Ce n’est pas la première fois que Carlo Ancelotti et Ferland Mendy fréquentent le même club. Lorsque l’Italien est arrivé dans la pirogue du Paris Saint-Germain en 2011, Mendy, 16 ans, était dans le système des jeunes du club français et traversait l’un des moments les plus difficiles de sa carrière. Une opération de la hanche l’avait laissé dans un fauteuil roulant et il avait besoin d’une rééducation importante juste pour pouvoir marcher à nouveau. La reprise se passe bien, mais, à l’époque, jouer au football pour l’équipe première d’Ancelotti était un rêve lointain.

Maintenant, 10 ans plus tard, Mendy jouera pour Ancelotti. Ce n’est pas à Paris, le latéral gauche quittant l’académie des jeunes du PSG en 2012 et l’Italien rejoignant ainsi le Real Madrid pour la première fois en 2013. Mais, une fois de plus, leurs chemins se sont croisés. Encore une fois, ils sont sur la même masse salariale.

Cependant, leurs retrouvailles sont presque arrivées beaucoup plus tôt. En 2019, lorsque Mendy était l’arrière gauche le plus intrigant du marché après deux saisons impressionnantes avec Lyon et après avoir fait ses débuts en équipe de France senior par Didier Deschamps, Ancelotti voulait l’arrière latéral pour son projet à Naples. L’intérêt était sérieux.

Lors de conversations avec le directeur sportif de Naples, Cristiano Giuntoli, Ancelotti a clairement indiqué que Mendy devait être une cible de choix. Napoli avait Mário Rui et Faouzi Ghoulam comme options d’arrière gauche dans l’équipe, mais aucun n’avait pleinement convaincu la saison précédente et Ancelotti avait même préféré déployer l’arrière droit Elseid Hysaj sur la gauche de la défense à l’occasion.

Giuntoli avait de bonnes relations avec Lyon et les négociations ont atteint le point où Napoli a offert 25 millions d’euros pour Mendy, une somme inférieure à ce que Lyon voulait mais une somme qu’ils ont sérieusement envisagée. Lyon a cependant été patient et a tenu bon, attendant que les grands clubs mordent. Et c’est ce qui s’est passé.

Le problème pour Napoli était que la principale compétition qui a émergé était le Real Madrid, un club avec une relation encore meilleure avec le président lyonnais Jean-Michel Aulas et un club avec beaucoup plus d’argent. C’est pourquoi Mendy a finalement déménagé au Real Madrid pour 48 millions d’euros, plus des bonus potentiels. Ce fut l’un des nombreux coups portés à Naples cet été-là, qui est restée la demoiselle d’honneur éternelle regardant mariage après mariage de côté car elles ont raté la plupart de leurs cibles principales.

En tout cas, Ancelotti était parti de Naples fin 2019. Maintenant, quelques années plus tard, il est de retour au Bernabéu et Mendy devrait être l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de l’entraîneur chaque semaine, en supposant que le Français récupère. pleinement de ce qui est une blessure au tibia très compliquée, une blessure qui l’a tenu à l’écart de l’équipe des Bleus pour l’Euro 2020.

En plus d’être un entraîneur qui admire Mendy, Ancelotti devrait être un bon entraîneur pour l’arrière gauche. De différentes manières. En termes de communication, l’italien parle très bien le français et cela pourrait être la clé étant donné que l’espagnol de Mendy n’est toujours pas courant. Lorsque Mendy est arrivé au Bernabéu en 2019, il a déclaré aux médias : “C’est important pour moi que l’entraîneur soit Zinedine Zidane, qui parle aussi français.” Ancelotti n’est pas Zidane. Mais, il coche au moins la case des langues.

Ensuite, Ancelotti et Mendy devraient également être amusants à regarder dans un sens tactique. L’Italien a utilisé tellement de schémas différents au fil des ans, utilisant diverses formations différentes dans son dernier emploi à Everton. Mais, il a toujours cherché à placer ses arrières latéraux haut sur le terrain. Après avoir attaqué comme un flamant rose au cours de ses premiers mois au Real Madrid, Mendy avançait de plus en plus juste avant que sa campagne 2020/21 ne se termine prématurément par une blessure.

Il a été rapporté qu’Ancelotti pourrait utiliser Mendy comme défenseur central, en partie parce qu’il utilisait auparavant David Alaba principalement à l’arrière gauche du Bayern Munich – une relation qui sera explorée plus tard dans cette série. Cependant, Mendy à l’arrière central ne serait sûrement qu’une option de bris de verre en cas d’urgence. Alaba a été engagé par le Real Madrid pour jouer principalement en défense centrale et s’il fait un jour partie de l’équipe aux côtés de Mendy, ce sera l’arrière latéral français qui sera le plus proche de cette ligne de touche gauche. Un arrière quatre de l’arrière droit, de l’arrière central droit, Mendy, Alaba n’est pas réaliste, malgré ce que certains rapports ont affirmé.

Ancelotti va utiliser Ferland Mendy comme arrière gauche et il va bien l’utiliser. C’est pourquoi il voulait Mendy pour son équipe de Naples il y a deux ans.