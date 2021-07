La relation d’Ancelotti avec… Gareth Bale

Gareth Bale pourrait-il vraiment revenir au Real Madrid et jouer à nouveau pour Los Blancos au cours de la dernière année de son contrat, en 2021/22 ? Eh bien, c’était la rumeur après le retour de Carlo Ancelotti.

Après avoir quitté la capitale espagnole l’été dernier pour être prêté à Tottenham, il semblait que Bale avait déjà botté son dernier ballon pour le Real Madrid. Une bonne fin de saison avec les Spurs et de solides performances pour le Pays de Galles à l’Euro 2020 ont cependant démontré qu’il reste encore beaucoup de football chez le Gallois. S’il est suffisamment motivé, bien sûr. La logique veut que le Real Madrid pourrait aussi bien garder Bale dans l’équipe pour 2021/22, étant donné qu’il paierait de toute façon l’essentiel de son salaire s’il partait en prêt.

Ensuite, il y a le changement dans la pirogue. Il était clair que Zinedine Zidane ne voulait plus de Bale au club, déclarant même lors de la tournée de pré-saison 2019 que “si Bale peut partir demain, ce serait mieux pour tout le monde”. Après que le Gallois soit resté dans l’équipe de Zidane pour 2019/20, l’entraîneur s’est finalement débarrassé de lui l’année dernière et semblait heureux de ne pas avoir à répondre aux questions sur le joueur de 31 ans à chaque conférence de presse.

Carlos Ancelotti pense cependant différemment. C’est en fait l’Italien qui a évoqué Bale lors de sa conférence de presse d’introduction début juin. Interrogé sur l’équipe actuelle, il a nommé Bale à deux reprises sans même être spécifiquement interrogé sur l’attaquant. Il a déclaré : « Il y a un mélange de joueurs expérimentés, comme Kroos, Modrić, Ramos, Bale et Benzema. Ensuite, il y a de très jeunes joueurs avec beaucoup de qualité comme Vinícius, Rodyrgo et Valverde. Il y avait même des joueurs prêtés comme Bale, Ødegaard et Ceballos et, même encore, cette équipe du Real Madrid a atteint les demi-finales de la Ligue des champions et s’est battue pour la Liga.

Puis, lorsqu’on a demandé à Ancelotti des réflexions plus précises sur le joueur qu’il avait précédemment entraîné entre 2013 et 2015, il a déclaré : « Gareth n’a pas beaucoup joué. [last season]. Il n’a pas eu beaucoup de temps en Premier League. Mais, il a marqué beaucoup de buts, surtout lors des derniers matches. Je le connais très bien et je pense qu’il a la motivation de jouer le mieux possible. Il pourrait faire une très bonne saison. Je n’ai aucun doute là-dessus.”

C’était un énorme vote de confiance envers Bale. Il est vrai qu’Ancelotti est aussi rusé que possible et qu’il sait que ce n’est jamais une bonne chose de rabaisser la valeur d’un joueur actuellement dans les livres de votre club. Peut-être que le nouvel entraîneur essayait juste de mettre Bale dans la vitrine pour qu’un autre club vienne et propose… eh bien, quelque chose. Mais, en même temps, Ancelotti pourrait en fait voir Bale dans le cadre de ses plans.

Ils ont si bien travaillé ensemble la première fois, alors que Bale a connu ses meilleures années sous l’italien. Bale et Ancelotti sont arrivés ensemble au Bernabéu à l’été 2013, remportant le succès cette première année alors que Bale a marqué les buts vainqueurs lors de la finale de la Copa del Rey et de la Ligue des champions de cette campagne 2013/14.

Sous Ancelotti, Bale a marqué 39 buts et aidé 31 autres pour un total de 70 contributions directes aux buts en 92 matchs et 7 367 minutes. Cela a fonctionné à raison d’une contribution directe à un objectif toutes les 105 minutes. Ce n’était pas le meilleur taux de Bale au cours de sa carrière au Real Madrid, car il avait en fait un but ou une passe décisive toutes les 103 minutes avec Julen Lopetegui et toutes les 62 minutes avec Rafael Benítez. Mais, Lopetegui et Benítez étaient là pendant moins de six mois chacun. Avec Ancelotti, Bale a toujours été excellent pendant les deux années.

C’était Bale, 24 ans, et Bale, 25 ans, il faut le dire. Il a perdu de l’énergie et de l’impact depuis lors. Il n’est plus tout-action. C’est maintenant une action limitée. Il est passé de la folie de Wingdings à la banalité de Comic Sans. Pourtant, il a encore quelque chose.

Bale aura 32 ans le 16 juillet, trois jours seulement avant que lui et les autres joueurs ayant quitté l’Euro 2020 lors des 16 derniers matchs ne rejoignent Ancelotti pour un entraînement de pré-saison à Valdebebas. Bien que l’avenir du Gallois reste un mystère, il devrait être là pour les entraînements d’été car aucun déménagement n’aura probablement été finalisé d’ici là. Si c’est le cas, cela signifie qu’Ancelotti et Bale auront la chance de travailler à nouveau ensemble, lorsque l’Italien et, peut-être plus important encore, Antonio Pintus pourront mettre le joueur à l’épreuve pour voir ce qu’il peut encore offrir à l’âge de 32.

“Je sais qu’Ancelotti est un excellent entraîneur et je m’entends très bien avec lui, car nous avons eu de bons moments dans le passé”, a déclaré Bale à propos du nouvel entraîneur du Real Madrid cet été, faisant miroiter son propre indice qu’il pourrait rester. «C’est un gars formidable. Nous avons passé un bon moment ensemble au Real Madrid et je suis sûr qu’il va être incroyable.

Nous saurons bientôt si Bale occupera l’une des 25 précieuses places en équipe première dont dispose le Real Madrid pour la saison prochaine. C’est encore peu probable, mais vous ne pouvez pas supposer qu’il partira. Zidane, rappelez-vous, pensait que Bale pourrait partir « demain » lors de cette tournée aux États-Unis. C’était il y a 711 jours et Bale est toujours sur la liste de paie du Real Madrid.