La relation d’Ancelotti avec… Martin Ødegaard

Lorsque Martin Ødegaard a fait ses débuts au Real Madrid senior, à 16 ans et 157 jours, c’est Carlo Ancelotti qui a mis le jeune Norvégien dans le match, une victoire 7-3 sur Getafe lors du dernier match de 2014/15. Maintenant, Ancelotti est de retour au Real Madrid et Ødegaard a 22 ans, ce qui pourrait être la saison la plus importante de sa carrière.

Nous ne savons pas encore si Ødegaard restera au Real Madrid pour 2021/22 ou s’il obtiendra d’autres tampons sur son passeport en étant envoyé sur un autre prêt, mais nous en savons déjà beaucoup sur ses relations passées avec Ancelotti. Alors, jetons un coup d’œil.

Lorsque Ødegaard a été signé par le Real Madrid de Strømsgodset en janvier 2015, Ancelotti avait quelques inquiétudes concernant la signature. Nous le savons parce qu’il y a réfléchi plus tard dans son livre “Quiet Leadership: Winning Hearts, Minds and Matches”. La description par l’Italien de l’arrivée d’Ødegaard comme « un exercice de relations publiques » a fait les gros titres, mais il a en fait dit bien plus que cela.

Alors, pour ne rien sortir de son contexte, voici le passage complet d’Ancelotti sur l’arrivée d’Ødegaard en 2015 : « Quand le Real Madrid a décidé de faire signer un gamin norvégien, Martin Ødegaard, 16 ans, je me suis dit ‘Je m’en fiche si il vient ou pas parce qu’il ne va pas jouer pour moi maintenant ». Il pourrait devenir le meilleur joueur du monde après mon départ, mais la signature ne m’intéresse pas car cela n’a pas d’importance pour mon travail. Bien sûr, quand il est arrivé, je l’ai traité avec le même respect que j’accorderais à n’importe quel jeune joueur, mais pourquoi voudrais-je être impliqué dans son recrutement ? Il est recruté pour l’avenir, pour d’autres managers après mon passage. Il est toujours vital de respecter la vision des propriétaires. Florentino Pérez était bien connu pour son approche Galácticos, où les superstars les plus grandes et les plus chères du football mondial sont recrutées, afin que des joueurs arrivent et partent qui n’auraient pas nécessairement été mon choix, mais c’était mon travail de faire travailler l’équipe avec n’importe quoi. atouts qui m’ont été confiés. C’est une perte de temps et d’énergie de lutter contre quelque chose qui s’est déjà produit. Vous devez le gérer. Après tout, c’est pourquoi nous sommes appelés gestionnaires. Si le président décide que, pour un exercice de relations publiques, il a besoin du garçon norvégien pour jouer trois matchs avec la première équipe, je trouverai un moyen de le faire.

Pour moi, c’est fascinant. Il est rare que les entraîneurs sortent un tel livre tout en travaillant et il est encore plus rare que les entraîneurs retournent ensuite dans un club dont ils ont discuté en profondeur ou qu’ils retravaillent avec un joueur qu’ils ont publiquement disséqué. Mais, sortez le pop-corn, car c’est exactement le scénario que nous avons ici.

Peut-être que la ligne la plus importante du passage d’Ancelotti sur le Norvégien est “Je l’ai traité avec le même respect que je donnerais à n’importe quel jeune joueur”. Alors que l’Italien a peut-être eu des inquiétudes à l’idée que le Real Madrid signe une si jeune star et le jette dans l’entraînement de l’équipe première, il a soutenu le milieu de terrain comme il le fait avec tous ses joueurs. En avril 2015, Ødegaard a été brièvement exclu de jouer pour Castilla, mais Ancelotti a repoussé toutes les critiques à l’encontre de l’adolescent. Chaque fois qu’il était question d’Ødegaard d’avoir une mauvaise attitude à l’entraînement, Ancelotti l’a rejeté. “Nous sommes tous convaincus qu’il deviendra un joueur important pour le Real Madrid, mais nous devons faire preuve de patience”, a déclaré l’entraîneur ce printemps-là.

Finalement, Ancelotti a offert à Ødegaard ses débuts à la toute fin de la campagne 2014/15, donnant au jeune une demi-heure dans ce qui s’est avéré être le dernier match de l’Italien à la tête du club. Il n’y avait aucun moyen qu’il l’aurait fait s’il y avait eu quelque chose en jeu dans ce match, mais, sans rien à jouer, cette victoire sur Getafe était essentiellement un match amical habillé aux couleurs de LaLiga Santander. Et cela a permis à Ancelotti de cocher cette case « exercice de relations publiques ».

Comme mentionné précédemment, il est important de prendre les commentaires d’Ancelotti dans le bon contexte. Heureusement, c’est exactement ce qu’Ødegaard a fait. “Je pense que cela a peut-être été un peu mal interprété par certains, mais c’est comme ça et ce n’est pas quelque chose sur lequel je stresse”, a déclaré le meneur de jeu à TV2 en Norvège en discutant du livre de son nouvel entraîneur. “Ce qu’il a dit, c’est probablement que j’étais un joueur pour l’avenir. C’est un entraîneur que je connais et avec qui j’ai eu de bonnes relations lors de sa dernière visite.”

Quand il était pour la dernière fois, il y a longtemps, cependant. Six ans se sont écoulés depuis les premières séances d’entraînement d’Ødegaard au Real Madrid sous la direction de l’Italien et le Norvégien n’est plus un « garçon ». Il a été sur quatre périodes de prêt distinctes dans trois pays différents, mûrissant beaucoup.

Maintenant, en cette pré-saison, Ancelotti a rencontré un Ødegaard très différent et les rapports en provenance de Valdebebas expliquent que l’entraîneur a été très impressionné par le milieu de terrain à l’entraînement. C’est Ødegaard qui aurait été la star de la victoire amicale 3-1 à huis clos contre Fuenlabrada, marquant même l’un des buts.

Ancelotti est connu pour aimer les n ° 10, c’est pourquoi il y a encore de bonnes chances qu’Ødegaard reste au Real Madrid pour 2021/22. Il y a des matchs amicaux contre les Rangers et l’AC Milan dans les prochaines semaines, que nous pourrons voir, et ils pourraient être essentiels pour déterminer l’avenir d’Ødegaard et son rôle.

“Il est pour d’autres managers après mon temps”, a déclaré Ancelotti dans ce livre. Eh bien, même s’il ne s’y attendait pas, Ancelotti est désormais ce manager.