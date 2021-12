La relation de Dua Lipa avec son petit ami Anwar Hadid « en crise »

La relation de Dua Lipa et Anwar Hadid serait en « crise » (Photo: FilmMagic)

On pense que la relation de Dua Lipa avec son petit ami Anwar Hadid est en « crise ».

Le chanteur de Levitating, 26 ans, et le mannequin, 22 ans, ont été liés pour la première fois en 2019 et sont depuis inséparables.

Ils ont passé une grande partie des deux dernières années à profiter de vacances chics ensemble, donnant un aperçu de leur romance sur les réseaux sociaux.

Cependant, selon les rapports, les choses entre les deux seraient « sur le roc » pour le moment, en raison de leurs horaires chargés.

« Le couple a lancé l’idée de mettre un frein à leur histoire d’amour le mois dernier, car il est difficile de voyager et d’être séparés », a déclaré un initié au Sun.

« Leur relation traverse une crise et semble être sur les rochers. »

Le couple n’a pas encore répondu publiquement aux rumeurs, mais ont tous deux été actifs sur Instagram.

Dua et Anwar, frère cadet des mannequins Bella et Gigi Hadid, ont commencé à sortir ensemble il y a deux ans et ont emménagé ensemble peu de temps après.

Ils ont récemment célébré Halloween ensemble, le mannequin partageant des photos de leurs costumes et de leurs festivités le mois dernier.

Parallèlement à la publication sur les réseaux sociaux – qui montrait le couple se blottissant pour la caméra – il a écrit: “ Je n’ai jamais été bon à Halloween mais cette année était amusante et j’ai sculpté une citrouille effrayée par des enfants qui voulaient des bonbons, bash a peut-être mis un tour le bol [sic].’

S’exprimant dans une interview franche avec le Rolling Stone, la star de Don’t Speak Now a également expliqué à quel point elle était « à l’aise » dans leur romance.

« Je suis très à l’aise dans la relation, plus que toute autre », a-t-elle déclaré.

‘[We] se réveiller vers 9h00, 9h30, prendre une douche, s’habiller, prendre un petit déjeuner, emmener le chien faire une très belle promenade longue, peut-être faire du yoga, préparer un déjeuner, sortir, regarder un film, jouer avec les animaux.’

Metro.co.uk a contacté les représentants de Dua et Anwar pour un commentaire.

