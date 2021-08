La relation de Kanye West et Irina Shayk aurait pris fin

Kanye West et Irina Shayk ont ​​mis fin à leur relation. Le couple s’est lié pour la première fois début juin. “Ce n’était jamais une chose sérieuse qui a décollé”, a déclaré une source à PEOPLE. “Kanye a été occupé à travailler et à passer du temps avec ses enfants. C’est son objectif. Il n’a pas le temps de sortir avec lui en ce moment. Il trouve cependant Irina incroyable”, a expliqué une deuxième source. “Ils restent amicaux.” Les rumeurs de rupture ont persisté pendant un certain temps, et il y a un mois, un initié a déclaré à PEOPLE que “Irina est tellement bouleversée par les mensonges sur elle et Kanye. Ils sortent toujours ensemble.”

Kim Kardashian a demandé le divorce de West en février, selon une source, Kardashian n’était que ravie que son ex-mari passe du temps avec le mannequin russe. “[Kim is] vraiment heureux pour lui et veut qu’il passe à autre chose », a déclaré une source à Us Weekly. « Elle pense qu’Irina lui convient parfaitement. » Une autre source a déclaré que le fondateur de KKW Beauty était au courant de la relation entre West et Shayk avant que la nouvelle ne soit publique et “Elle a vu à quel point Irina était calme et respectueuse après avoir rompu avec Bradley”, a déclaré l’initié, ajoutant que Kardashian “n’aimerait pas” voir West avancer avec quelqu’un “qui va parler à la presse”.

Kardashian et West ont gardé les choses civiles alors qu’ils avancent dans leur divorce. Les ex ont été photographiés en train de déjeuner ensemble à Malibu sur des images obtenues par TMZ. La star et rappeur de L’incroyable famille Kardashian était sans leurs quatre enfants – North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans et Psalm, 2 ans – marquant leur première sortie en solo depuis très longtemps.

L’ex-couple semblait garder les choses tranquilles pendant qu’ils dînaient ensemble, bien qu’ils disposaient de la sécurité. Le couple a gardé leur relation de coparentalité relativement privée et Kardashian s’est assurée de soutenir son ex à plusieurs reprises. Kardashian a parlé positivement de l’influence de West sur elle au cours de leur relation, affirmant qu’il l’avait aidée avec sa confiance lors d’un épisode du podcast We Are Supported By… avec les animatrices Kristen Bell et Monica Padman.

“Je suis arrivé à un point – et peut-être [it was] être en couple avec Kanye depuis une décennie, quelqu’un qui ne se souciait absolument pas du facteur de sympathie ou de sa perception de lui tant qu’il était fidèle à lui-même – cela m’a tellement appris de la meilleure façon d’être juste moi et vivre dans l’instant présent”, a déclaré Kardashian. Elle a ajouté que même si elle “était tellement agréable pour les gens”, elle a depuis appris l’importance d'”être moi-même d’abord”, indépendamment de l’opinion des autres sur elle.