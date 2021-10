La relation de Kevin Durant avec Kyrie Irving se détériore

Les Brooklyn Nets ont annoncé cette semaine que Kyrie Irving ne serait pas autorisée à jouer le rôle de joueur à temps partiel pour l’organisation.

New York exige que tous les athlètes professionnels qui s’entraînent ou jouent à l’intérieur présentent une preuve d’au moins un vaccin. Parce qu’Irving refuse de se faire vacciner contre le COVID-19, il ne peut pas participer aux matchs à domicile des Nets.

Il y avait au départ des spéculations selon lesquelles Brooklyn permettrait à Irving de se préparer pour les matchs à l’extérieur, mais l’annonce des Nets a confirmé qu’ils n’étaient pas intéressés par ce genre d’arrangement.

Et apparemment, cette décision a conduit à des frictions entre Irving et Kevin Durant.

Selon l’initié d’ESPN Ohm Youngmisuk, Durant et Irving n’ont pas parlé depuis que ce dernier a été essentiellement mis de côté par les Nets.

« Kevin Durant dit qu’il n’a pas parlé à Kyrie Irving depuis les nouvelles de mardi des Nets disant qu’Irving ne jouera pas ou ne s’entraînera pas avec l’équipe », a-t-il écrit.

Le fait que Durant et Irving n’aient pas communiqué depuis la décision de Brooklyn de ne pas le laisser jouer à temps partiel est surprenant. La paire est extrêmement proche, Durant allant même jusqu’à opposer son veto à la tentative des Nets d’échanger Irving au cours de la dernière intersaison.

Cela étant dit, quelles que soient les frustrations qui peuvent exister à huis clos entre Durant et Irving, la star des Nets a parlé positivement de son coéquipier jeudi.

« Je veux vraiment que Kyrie soit là », a déclaré Durant. « Je souhaite que rien de tout cela ne se produise, mais c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Kyrie a pris sa décision sur ce qu’il voulait faire et il a choisi de faire ce qu’il voulait faire, et l’équipe a fait de même.

« C’est à moi de me concentrer sur moi, de faire mon travail et de laisser ces deux parties gérer cette situation. Je veux que toute notre équipe soit ensemble, et je veux que nous soyons à pleine puissance, mais parfois ça ne se passe pas comme ça. Mais je suis toujours convaincu que les choses se passeront au mieux pour les deux parties. »

La star des Nets, James Harden, a dit quelque chose de similaire à ce sujet il y a quelques jours.

Pendant ce temps, l’entraîneur-chef de l’équipe, Steve Nash, semble fatigué de parler d’Irving.

Steve Nash a dit qu’il n’avait pas écouté l’Instagram de Kyrie Irving en direct hier soir « Je veux vraiment me concentrer sur l’avenir » pic.twitter.com/0ieBfcUjfQ – Vidéos Nets (@SNYNets) 14 octobre 2021

« Je pense que j’ai à peu près tout dit à ce sujet », a-t-il déclaré à propos de son gardien en difficulté. « Si quelque chose change, nous pouvons en parler ; mais je veux vraiment me concentrer sur l’avenir, notre groupe et les solutions au défi qui nous attend.

Les Nets ont une grosse année devant eux, et il semble qu’ils avancent en supposant qu’Irving ne rejoindra pas l’équipe de si tôt.

Lorsque Terry Bradshaw a vu ce que portait Erin Andrews, il n’a pas pu s’en empêcher. https://t.co/Yg0qPqcErK – Jeu 7 (@game7__) 15 octobre 2021

Comment s’en sortiront-ils finalement sans lui ? Le temps nous le dira.

En rapport: Fuite des nouveaux uniformes des Celtics de Boston (Photos)