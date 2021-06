La relation entre Mauricio Pochettino et le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo est “irréparablement endommagée” et l’un des hommes quittera le club cet été.

C’est selon l’expert français du football Philippe Auclair, qui a rejoint talkSPORT pour révéler les dernières nouvelles concernant les rumeurs sur l’avenir de Pochettino et un éventuel retour à Tottenham.

L’avenir de Pochettino au PSG fait l’objet d’une spéculation galopante

De nombreux rapports suggèrent que l’Argentin est prêt à revenir aux Spurs cet été avec Daniel Levy réalisant son erreur en le limogeant en novembre 2019 après cinq ans à la tête.

On prétend que Pochettino et Levy ont toujours de bonnes relations et le patron du PSG a déjà affirmé qu’il serait ouvert à un retour dans le nord de Londres un jour.

Le joueur de 49 ans a pris en charge les géants français en janvier. Il a remporté deux trophées mais le PSG a été bien battu par Manchester City en demi-finale de Ligue des champions et a perdu le titre de Ligue 1 contre Lille.

Il est sous contrat au PSG jusqu’en juin 2022, mais les derniers rapports affirment que Pochettino a en fait demandé à quitter les géants français après seulement six mois en charge.

Auclair a révélé à talkSPORT que l’entraîneur avait déjà développé une relation épineuse avec le chef du PSG Leonardo sur le contrôle du Brésilien au Parc des Princes, et l’un partira cet été.

Cependant, il a expliqué pourquoi il est plus probable que ce soit Leonardo que Pochettino.

Leonardo est directeur sportif du PSG depuis près de dix ans

L’ex-international brésilien a été nommé pour la première fois au PSG en 2011 et après avoir quitté pendant un an le même poste à l’AC Milan, il est revenu au club en 2019. Il est responsable des grandes décisions de transfert du PSG ainsi que des contrats des joueurs, et a tristement célèbre brouillé avec un certain nombre de gestionnaires précédents.

Mais, après une semaine au cours de laquelle deux de ces entraîneurs ont été couronnés vainqueurs du titre européen alors que Chelsea de Thomas Tuchel a remporté la Ligue des champions et Villarreal d’Unai Emery a levé la Ligue Europa, Auclair a déclaré que les propriétaires qatariens du PSG pourraient faire un changement.

“La relation entre Mauricio Pochettino et Leonardo est fondamentalement irrémédiablement rompue”, a déclaré le journaliste de football français à talkSPORT.

“Donc, il ne peut pas y avoir de situation dans laquelle Pochettino reste et Leonardo reste, c’est là où nous en sommes pour le moment.

«Il y a eu des échanges très animés entre les deux et Pochettino n’a pas vraiment apprécié le fait que de nombreuses affaires de l’équipe ont été supervisées par Leonardo, y compris les prolongations de contrats.

Simon Jordan met fin à l’affirmation “délirante” de Mauricio Pochettino que le PSG est l’un des plus grands clubs d’Europe, affirmant que peut-être à Narnia, ils sont une équipe d’élite!

“En même temps, Leonardo a été à la radio française en disant que Pocehttino avait encore deux ans à courir sur son contrat, ce qui a surpris tout le monde car nous pensions qu’il avait signé un contrat de 18 mois en décembre, donc avait un an la gauche. Mais apparemment, il pourrait y avoir eu une clause d’extension qui a été déclenchée.

“Mais, après ce qui s’est passé la semaine dernière lorsque deux anciens managers du PSG ont remporté la Ligue des champions et la Ligue Europa, je ne suis pas absolument sûr que Leonardo soit peut-être le mieux placé pour avoir des problèmes avec ces propriétaires qatariens, qui sont vraiment ceux qui tirent les ficelles.

“Il n’aurait pas échappé à leur attention que le manager Leonardo s’est brouillé de manière aussi spectaculaire après les avoir emmenés en finale de la Ligue des champions [Thomas Tuchel] est revenu à cette finale et l’a remportée avec une autre équipe, qui n’a pas de stars comme Neymar et Kylian Mbappe dans ses rangs.

“Donc, vous ne devriez pas penser que Leonardo a une relation si incroyablement bonne avec les propriétaires qu’il va survivre à cette crise – ce n’est pas le cas.”

Zidane a été lié au travail du PSG si Pochettino part, mais on a dit à talkSPORT qu’il est peu probable que cela se produise

Pochettino a également été lié à un transfert au Real Madrid après que Zinedine Zidane a quitté les géants espagnols pour la deuxième fois à la fin de la saison.

La légende de la France Zidane a depuis été liée au remplacement de Pochettino dans la pirogue du PSG, dans le cadre du manège managérial qui devrait bouleverser le plus haut échelon du football européen cet été.

Mais Auclair a expliqué que ce n’était pas probable et que le PSG ne voulait pas que le patron lié à Tottenham parte.

“Il y a eu des rumeurs folles sur le départ de Zidane de son poste au Real Madrid et les commentaires qu’il a faits à ce sujet”, a-t-il ajouté.

“Certaines personnes ont pensé : ‘peut-il aller au PSG si Pochettino part ?’

«Mais la réponse à cela est un ‘non’ retentissant. Il ne le ferait pas.

« Le PSG a certaines cartes en main. Pochettino est toujours sous contrat et s’ils refusent sa démission, ils ont tous les pouvoirs pour le faire.

Pochettino a remporté deux trophées au PSG mais a connu de nombreux revers

“Mais vous devez voir ce qui se passe davantage avec la lutte interne au sein du PSG, qui est l’un des clubs les plus dysfonctionnels auxquels vous pouvez penser, plutôt qu’un manager voulant absolument retourner dans un club avec lequel il pense avoir des affaires inachevées.

“Le PSG ne veut certainement pas se débarrasser de Pochettino, ils savent qu’ils ont un très bon manager, donc ils ne vont pas le traiter comme ils auraient pu traiter certains de ses prédécesseurs.

“Et c’est pourquoi je dis en ce moment, si quelqu’un quitte le PSG cet été, ce sera plus probablement Leonardo que Pochettino.

« Mais, évidemment, cela pourrait changer ! »