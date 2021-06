La relation de Max Verstappen avec Lewis Hamilton « bien et normale »

Max Verstappen a clairement indiqué que ses batailles avec Lewis Hamilton sont sur la bonne voie, loin de là, elles vont “bien”.

La saison 2021 a vu Verstappen, pour la première fois, posséder une voiture dans la RB16B qui est capable de défier la domination soutenue de Hamilton en Formule 1.

Déjà sur la piste, il y a eu beaucoup de bribes entre les deux, avec Verstappen faisant la plupart des dépassements, mais c’est vraiment une saine rivalité.

Et rien ne change dans les coulisses, Verstappen déclarant que sa relation avec Hamilton ne pose aucun problème.

“Très bien, nous sommes très normaux les uns avec les autres”, a déclaré Verstappen en discutant de sa relation avec Hamilton sur ServusTV.

«Nous avons eu de très bons combats en piste et j’espère que cela restera ainsi tout au long de l’année.»

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

Verstappen a repris son élan dans sa tentative pour le titre au Grand Prix de Monaco, remportant la victoire à Monte Carlo pour la première fois de sa carrière.

Ce fut un week-end de premières puisque Verstappen a quitté la principauté en tant que leader du championnat des pilotes, n’ayant jamais occupé cette place de P1 auparavant en Formule 1.

Mais le Néerlandais est parfaitement conscient de la menace que Mercedes continuera de représenter pour le reste de la saison.

“Mercedes est toujours très fort sur les circuits normaux”, a-t-il déclaré.

«Les autres années, nous étions trop lents dans la première partie de la saison et trop rapides vers la fin. Cette année, notre début d’année a été bien meilleur et plus compétitif, avec l’ensemble du package. Nous avons de bonnes chances.

«Nous aurions pu faire un peu mieux à quelques reprises, à Bahreïn, nous aurions dû gagner. Imola était bon. Au Portugal et en Espagne, Mercedes était un peu plus rapide.

« Mais nous sommes les premiers. Tout le monde fait des erreurs et je pense que nous avons fait le moins d’erreurs jusqu’à présent cette année.

Verstappen aborde le Grand Prix d’Azerbaïdjan avec 105 points, quatre d’avance sur Hamilton.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!