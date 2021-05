La relation du prince Harry avec la famille royale «ne tient qu’à un fil» après des «interventions» | Royal | Nouvelles

Dans sa dernière série de bombes de vérité partagées sur le Série Apple TV +, The Me You Can’t See, diffusé vendredi, le duc de Sussex a accusé The Firm d’avoir tenté de «salir» sa femme, Meghan Markle, avant leur entretien de mars avec Oprah Winfrey. Il a également accusé la famille royale de «négligence totale» lorsqu’elle a demandé de l’aide pour ses problèmes de santé mentale et ceux de sa femme.

Il a également décrit avoir assisté à des séances de thérapie il y a quatre ans, à peu près au moment où il a rencontré sa future épouse.

Dans le documentaire, le duc de Sussex a décrit comment sa femme partageait «les aspects pratiques» de la façon dont elle avait envisagé de mettre fin à ses jours alors qu’elle était enceinte d’Archie.

«Je me sentais complètement impuissant», a-t-il déclaré.

«Je pensais que ma famille aiderait – mais chaque demande, demande, avertissement, quel qu’il soit, se heurte à un silence total ou à une négligence totale.

Parlant de l’émission, Mme Winfrey a déclaré que la série vise à déclencher une conversation mondiale car il «existe un besoin immédiat de remplacer la honte entourant la santé mentale par la sagesse, la compassion et l’honnêteté».