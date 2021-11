La relation entre Kim Kardashian et Pete Davidson aurait été confirmée après une période tourbillonnante

Après des semaines de spéculation, Pete Davidson et Kim Kardashian auraient confirmé leur romance. E! rapporte que le nouveau couple ne prend pas les choses trop au sérieux, mais qu’il est exclusif. « Ils sont vraiment heureux de voir où ça va », a expliqué une source proche des Kardashian. « Pete lui a dit qu’il ne voulait voir personne d’autre. Elle dit à certaines personnes qu’elles ne sont pas très sérieuses mais elle ne voit personne d’autre… Elle essaie de ne pas en faire toute une histoire mais elle est super en lui. »

« Kim est tombé amoureux de lui et c’est très excitant pour elle », a poursuivi la source, affirmant que Kardashian est « étourdie » par cette nouvelle relation. « Il la fait rire tout le temps qu’ils sont ensemble et elle est complètement captivée par lui. »

Kardashian n’a encore rien partagé sur la nouvelle relation sur son compte Instagram, mais la star de télé-réalité Flavour Flav a récemment publié une photo du couple et de la mère de Kardashian, Kris Jenner, célébrant tous ensemble le 28e anniversaire du comédien. TMZ a également rapporté que Davidson et Kardashian avaient passé une autre soirée ensemble le 7 novembre.

Lors du récent voyage de Kardashian à New York, elle a traîné avec Davidson à plusieurs reprises. Ils ont tous deux été aperçus à Zero Bond, un club exclusif de la Big Apple. Davidson et Kardashian sont arrivés sur les lieux séparément et ont rejoint un groupe d’amis pour un repas. Selon TMZ, la star de Saturday Night Live a appelé Zero Bond avant leur sortie pour partager ses informations de carte de crédit pour l’onglet. Il s’agissait du deuxième dîner d’affilée du couple, car ils ont également dégusté un repas dans un restaurant de Staten Island.

Kardashian et Davidson auraient dîné à Campania à Staten Island à une occasion précédente. Cette fois-ci, le couple est allé en solo pour leur rendez-vous. Ils seraient entrés par la porte arrière afin de garder un profil bas. Leur excursion à Staten Island a eu lieu peu de temps après que les deux aient été vus se tenant la main dans un parc d’attractions. La star de télé-réalité et le comédien se sont récemment rendus à Knott’s Berry Farm aux côtés de leurs amis, la sœur de Kardashian, Kourtney Kardashian, et le nouveau fiancé de Kourtney, Travis Barker. Davidson et Barker se connaissent via une connexion mutuelle avec Machine Gun Kelly.

Alors qu’ils étaient sur des montagnes russes au parc d’attractions, Kardashian et Davidson se sont tenus la main pendant qu’ils expérimentaient la course palpitante. Cette sortie a amené certains à se demander s’il se passait quelque chose de plus entre les deux. Cependant, une source a déclaré à PEOPLE à l’époque qu’ils n’étaient « que des amis ». Ils ont ajouté : « Ils fréquentent les mêmes cercles, donc ils seront ensemble de temps en temps. Ce ne sont que des amis qui traînent. »