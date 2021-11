La relation entre Kourtney Kardashian et Scott Disick n’existe pas ! DRAMAAA !!! Kourtney et Scott ne sont plus apparentés, ils disent que la relation entre l’ancien couple est « inexistante » car Disick est jalouse du fiancé de son bébé maman. IL POSSÈDE!

Ce drame sur Scott Disick, Kourtney Kardashian et Travis Barker vient de The Sun, et c’est selon un initié, bien sûr, qui a dit à Us Weekly que depuis que Kourt et Barker se sont fiancés, la relation entre elle et le père de ses enfants a fauché. Evidemment, la relation était amicale car ensemble ils ont élevé les enfants et donc, eh bien, plus maintenant ! Lord Vodka est tellement jaloux et ne supporte pas de voir Kourt et Travis ensemble…

« Ce qui le rend le plus fou, c’est l’effet que la relation de Travis et Kourtney a sur sa relation avec Kourtney. » « Il essaie d’être le meilleur père possible pour ses enfants et de réussir à les élever ensemble, mais maintenant il a des problèmes avec Kourtney. » « En dehors d’élever des enfants ensemble, la relation de Kourtney et Scott n’existe pas. »

OMG! DRAME!!! Intrigue pour la nouvelle émission de télé-réalité… HA !

Peu de temps après que Travis ait proposé à Kourtney, un autre initié a déclaré que Scott était « furieux » à propos des fiançailles.

« Il savait que c’était possible, mais il est très jaloux de la relation de Kourtney et Travis. » «Scott pense toujours qu’il peut tout annuler avant le mariage.

Bahahahahaha… tu imagines ça ??? Amusant, Lord Vodka est sorti avec toutes les filles qui se sont présentées devant lui mais dès que Kourtney devient sérieux avec un partenaire, il meurt de jalousie et ne peut plus le supporter.

Récemment, une source a révélé que Lord Vodka essayait de maintenir sa relation avec la maman Kris Jenner et Khloe Kardashian, malgré ses distances avec Kourtney.

« Le seul avec qui il a des problèmes est Kourtney. » « (Scott) a toujours été très proche de Kris. Il la considère vraiment comme sa deuxième maman. » « Il est aussi très proche de Khloe, les Kardashian feront toujours partie de sa famille. »

Du coup, la relation entre Scott Disick et Kourtney Kardashian n’existe pas !!!

Pendant ce temps, la makinaria Kardashian continue, Kim a lancé sa ligne de vêtements SKIMS x Fendi, ils lui sont tombés dessus pour l’avoir fait après la tragédie d’Astroworld, mais comme… peu importe, elle a gagné 1 million de dollars en une minute, 1 MINUTE, d’accord ? ÉPUISÉ! La Kuloi, quant à elle, a commencé à publier des photos de pièges à soif sur Insta et l’a également accusée d’être insensible. De toute façon, ce sont les Kardashian et les gens paniquent…