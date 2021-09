La relation entre le prince Charles et Camilla Parker Bowles : ce qu’il faut retenir

Bien que leur relation ait été critiquée dans les tabloïds du monde entier au fil des ans, l’amour entre Charles, prince de Galles, et Camilla, duchesse de Cornouailles, a résisté à l’épreuve du temps. Leur relation a totalisé plus de 40 ans. Pendant plus d’une décennie, Camilla a été considérée comme la “troisième personne” du mariage de Charles avec feu Diana, princesse de Galles. Diana l’a déjà dit elle-même à propos de Camilla dans une interview désormais emblématique.

Pendant des années, Camilla a été jugée responsable de la dissolution du mariage de Charles et Diana. Mais au cours de la dernière décennie, le public est devenu plus gentil avec Camilla.

Une façon dont elle a conquis beaucoup de gens est son travail caritatif. Elle donne à une gamme éclectique de causes. En 2015, The Today Show a rapporté qu’elle avait agi en tant que présidente ou marraine de 85 organisations caritatives. Le rapport note également que l’humour de Camilla, son comportement doux et sa nature amicale la jugeaient sympathique.

De plus, la structure familiale semble également être en place, malgré des débuts difficiles. Ses beaux-fils royaux, le prince William et le prince Harry, ont publiquement exprimé leur amour pour Camilla. Elle est également créditée d’avoir rendu le prince Charles plus heureux et plus amical. En l’honneur de Camilla et Charles, revenons sur six moments de leur histoire d’amour.

Camilla était déjà mariée

Malgré sa précédente histoire d’amour avec Charles, Camilla a épousé Andrew Parker Bowles en 1973. Les trois se sont mariés jusqu’en 1995. Il est bien connu que malgré le fait que Camilla et Charles soient mariés à d’autres personnes, leur histoire d’amour ne s’est jamais arrêtée.

La tristement célèbre Aston Martin

Un homme aime sa voiture autant qu’il aime sa femme. Et dans le cas de Charles, il aimait deux femmes et une voiture le plus. La photo montre Charles séparément dans la même voiture de sport Aston Martin avec Diana et Camilla à des décennies d’intervalle.

Cela valait la peine d’attendre

Après des années de fréquentation par intermittence pendant des années, l’examen du public et l’impossibilité de se marier, Camilla et Charles se sont mariés lors d’une cérémonie intime en 2005. Les deux restent inséparables.

Le chemin vers le cœur d’un homme passe par son estomac

Camilla et Charles sont tout sourire alors qu’ils préparent des pâtés lors de leur visite au Pasty Museum de Real del Monte à Hidalgo, au Mexique en 2014. L’événement a eu lieu lors de la première d’une visite de quatre jours au Mexique dans le cadre d’une tournée royale à la Colombie et le Mexique

Boit quelqu’un ?

Le couple royal partage des éclats de rire en préparant un mojito à Habanera, un restaurant privé de La Havane, à Cuba. Ils sont entrés dans l’histoire en devenant les premiers membres de la famille royale à se rendre à Cuba à titre officiel en 2019.

Arrêtez-vous, et sentez les roses

Camilla prend un moment pour laisser son mari sentir une rose rose lors d’une visite à Nice, en France, en 2018. La photo montre le doux mais simple amour que les deux font l’un avec l’autre.

