La relation entre Pedro Sánchez et Yolanda Díaz évite les tentations de rupture

02/01/2022 à 08:25 CET

Marbre Iolanda

Pedro Sánchez et Yolanda Díaz commencent 2022 en une lune de miel, Plus solidaire que jamais. Bien qu’ils aient toujours maintenu une bonne entente, la vérité est qu’ils ont cessé de se parler pendant des jours dans le pouls de la direction de la négociation sur la réforme du travail, en novembre, après un désaccord qui a fait craindre au PSOE la fin de la coalition. Cependant, les dernières étapes de la coordination pour parvenir à un accord avec les agents sociaux ont forcé le contact et ont fini par reconstruire la relation. Désormais, ils sont appelés ou vus à toute heure. Ils sont ravis, ils se comprennent et se soutiennent, ils se signalent depuis leur entourage, car ils ont la même feuille de route : se rendre au fin du mandat sans rompre pour avoir le temps de mettre en œuvre ce qui a été promis et de démontrer l’efficacité de la première coalition d’un gouvernement d’État en démocratie.

Ils n’auront pas la tâche facile. A l’Exécutif, ils s’attendent à une tempête de mauvaises nouvelles en ce premier trimestre. En janvier, admettent des sources gouvernementales, l’avalanche d’infections se traduira par une augmentation des hospitalisations cela mettra le système de santé à rude épreuve. L’inflation, déclenchée par le prix de l’électricité, sera l’autre casse-tête des prochains mois pour un exécutif qui a supposé que cette année ne sera pas facile, mais qu’elle sera meilleure que la précédente. « Si quelqu’un s’attend à des miracles, il se trompe & rdquor;, met en garde un leader socialiste pertinent. L’intention est de survivre à ces premiers mois plus compliqués et d’appuyer sur l’accélérateur de réformes pour atteindre les élections générales les devoirs faits.

Tout le monde n’est pas d’accord avec le plan. Dans l’espace de Unis nous pouvons il y a des voix qui font pression pour briser la coalition, quitter le gouvernement et forcer une avance électorale. Díaz ne veut même pas en entendre parler. « Il le dit en public et il le dit au président lui-même. Il y a une coalition depuis un moment, il n’y a aucune raison de se séparer. Les citoyens en ont marre des élections, ils veulent du long terme & rdquor;, affirment des sources proches du deuxième vice-président et ministre du Travail. Bien qu’indirectement les secteurs violets leur envoient des messages pour briser la coalition et se rendre aux urnes cette année, Díaz n’est pas disposé à donner son bras pour tordre. « Ce serait irresponsable. Il faut gérer les fonds, il y a des mesures qui ont des échéances & rdquor ;, ils insistent sur leur environnement.

Personne n’est conscient qu’en outre, précipiter les élections les empêcherait de construire votre projet et cela l’obligerait à concourir sous l’acronyme violet, évidemment, avec moins d’autonomie dans la ligne politique et, presque pire, avec des impositions dans l’organique.

Díaz, expliquent des sources proches, va pour tout. Votre travail est votre obsession et il a payé un prix émotionnel trop élevé pour se laisser imposer des stratégies ou devoir assumer la thèse du fondateur de Podemos et ancien vice-président, Pablo Iglesias. Díaz défend non seulement publiquement la survie de la coalition, mais chaque fois qu’il peut ratifier cet engagement dans des conversations privées avec l’aile socialiste du gouvernement, en cas de doute, selon plusieurs ministres du PSOE à ce journal.

« Une partie d’entre eux veut épuiser la législature avec la coalition et une autre partie préfère rompre pour prendre ses distances », explique un membre de l’Exécutif. » Yolande [Díaz] nous dit que nous devons endurer. Elle est parfaitement intégrée au gouvernement et sait qu’il vaut mieux maintenir la coalition. Irène [Montero] Oui Ion [Belarra] Ils nous disent qu’on va le voir & rdquor;, indique une autre source gouvernementale. « Deux d’entre eux [Belarra y Montero] ils font leur chemin dans les Conseils [de Ministros]. Ils n’interviennent pas. Ils se rejoignent et ils vont ensemble, ils ne se rapportent pas au reste & rdquor;, décrivent des membres de l’Exécutif socialistes et violets. Ils mettent l’accent sur « l’isolement & rdquor ; du « dur & rdquor; de United We Can au sein du gouvernement.

Au cours du semestre qui s’est écoulé depuis le départ d’Iglesias, admettent-ils au sein de l’exécutif, la coalition a été unie par l’esprit plus pacificateur de Díaz. Selon la Moncloa, cela une plus grande unité dans la coalitionMalgré les frictions, c’est un gage de rentabilité politique. « Nous devons nous réunir, à la fin, avec l’ordre du jour accompli. Faire et expliquer. Tenir ce que nous avons promis & rdquor;, souligne un membre du cabinet. A titre d’exemple, tous ont mis le pacte pour la réforme du travail. Bien qu’il y ait quelques critiques dans le discours socialiste que Díaz a capitalisé sur ce succès, le gouvernement estime que cet accord démontre le potentiel de la coalition.

Les socialistes ont très bien digéré que pour gouverner ils auront besoin de relancer la coalition. « Nous avons besoin de Yolanda [Díaz] obtenir 35 ou 40 députés. C’est un équilibre difficile : pas beaucoup plus, car cela nous volerait, pas beaucoup moins, car nous n’ajouterions pas & rdquor ;, expliquent des sources gouvernementales. « C’est une très bonne politique. Elle peut rassembler un vote plus pluriel. Son alternative me semble une réussite. Être utile, c’est gouverner, elle l’a compris. C’est plus confortable de ne pas être au gouvernement », explique un régionaliste. président au sujet du défi de Diaz.

Sánchez, plusieurs ministres en conviennent, fait face à cette deuxième partie de la législature concentrée. « Je le vois très fort, déterminé, il ne tremblera pas à cause d’un sondage ou à cause de devoir changer le scénario. Je le vois avec des idées claires, voulant donner de la stabilité à l’espagnol. Que personne ne s’attende à des attaques nerveuses. Il est à Moncloa depuis trois ans et demi, a traversé toutes sortes de situations et a beaucoup mûri« , soutient un éminent leader socialiste.

Alors qu’il était à peine en fonction depuis six mois, le président lui-même a fait cette réflexion lors d’une cérémonie à Madrid : « Comme l’a dit Manuel Azaña, la politique est un tissage et un tissage continus. Si j’ai appris quelque chose en six mois, c’est que les défis ne finissent jamais. Il semble que vous ayez résolu un problème et que vous en ayez encore vingt sur la table. « C’était en novembre 2018. Personne n’imaginait alors une pandémie.

Les défis

Les enquêtes internes de la Moncloa indiquent « Un come-back & rdquor; du PSOE depuis le basculement ministériel de juillet et, selon ces calculs, les socialistes seraient à égalité avec le PP, avec Pablo Casado après la crise avec la présidente madrilène Isabel Díaz Ayuso. Le Gouvernement ne cache pas sa satisfaction face à cette évolution. Ils voient le leadership du président populaire faible et, bien que la somme soit concernée par une hausse de Vox, ils croient que le PSOE sera en mesure d’activer l’électorat progressiste et « Morsure au centre & rdquor ;.

L’ancien ministre socialiste est d’accord Jordi Séville. « Pierre [Sánchez] Il va pousser Casado vers la droite très fort. Voyons un discours focalisé, de consensus, pour pousser le PP vers Vox”, opine-t-il. Pour Séville, le grand défi pour le gouvernement sera d’améliorer la gestion afin que les fonds européens ne soient pas piégés dans l’enchevêtrement bureaucratique. « Sánchez joue avec la gestion de la Next Generation & rdquor ;, admet le socialiste.

Pour Séville, Sánchez a deux défis principaux : intégrer CER Oui Bildu dans la politique de l’État pour réduire l’oxygène au mouvement indépendantiste, comme cela a été fait en son temps avec le PNV et CiU, et réduire les inégalités sociales, notamment parmi les jeunes.

Calendrier diabolique

Au-delà des tensions de rupture, d’inflation et du Covid, Sánchez et Díaz ont à contre-courant : les avancées électorales de Castille et Leon (13 février) et les Andalous (sans le préciser) lanceront, selon les sondages, des résultats négatifs pour le PSOE et United We Can. Au gouvernement, ils admettent la déception, mais se demandent si perdre les élections régionales implique de perdre les élections générales.

« Si quelqu’un pense que Pablo Marié il va être président du gouvernement parce que [Alfonso Fernández] Manuéco gagner ou pourquoi [Juanma Moreno] Bonilla gagner est clair & rdquor;, ironise un ministre. « Le changement de cycle que le PP y annonce peut ou non se produire, mais les généraux l’indiqueront, pas ce qui se passe en Andalousie ou en Castille et León & rdquor;, convient un autre membre de l’exécutif. « Chaque territoire est différent. Les habitants de Castilla y León ne savent pas s’ils comprendront cette avancée électorale & rdquor;, s’interroge un président de région.