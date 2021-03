La relation étroite d’Agustín Pantoja avec Juan Gabriel dans certaines images jamais vues jusqu’à présent

Isabel Pantoja et Juan Gabriel ont commencé leur amitié en 1988. Cette relation a conduit au frère du chanteur, Agustín Pantoja, rencontré le chanteur mexicain et établir une relation d’amitié avec lui.

Agustín voulait aussi avoir une carrière réussie comme celle de sa sœur, et Juan Gabriel, déterminé à aider les jeunes talents, n’a pas hésité à le parrainer. Leur relation a commencé à se rapprocher, au point où ils vivaient ensemble au Mexique.

Le programme Telecinco, Vive la vie, a pris des images exclusives montrant Juan Gabriel et Agustín Pantoja lors d’une réunion avec des amis, buvant, fumant et jouant avec des masques avec lesquels on donne des baisers, montrant à quel point ils étaient proches les uns des autres.

Dans la vidéo de Vive la vie, le journaliste mexicain Rocío Maldonado affirme que « ils étaient connus pour vivre ensemble, même lorsqu’ils sortaient leur album et faisaient de la musique, Juan Gabriel produisait pour Agustín Pantoja. Je l’ai invité à monter sur scène. »

C’est ce qui s’est passé à l’Auditorium national du Mexique en 2005, lieu emblématique où Juan Gabriel a donné un concert et a demandé à Agustín, qui assistait en tant que spectateur, de chanter depuis son siège, le faisant ainsi connaître dans ce pays. Maldonado souligne cependant que même pas avec ce support Le frère de Pantoja a pu «se positionner comme chanteur au Mexique».

Joaquín Muñoz, l’ancien manager de Juan Gabriel, parle également d’Agustín ça a beaucoup aidé l’interprète mexicain s’occupant des enfants qu’il avait adoptés, la façon de le remercier était de payer Pantoja pour les chansons.

Selon le programme Telecinco, Juan Gabriel est venu louer une ferme près de Cantora pour être plus proche d’Agustín Pantoja. Leur relation a pris fin, mais la raison est inconnue.

L’une des théories lancées en Sauve-moi sur cette question est qu’une autre personne est apparue que Juan Gabriel pourrait parrainer et, par conséquent, sa relation avec Agustín il a souffert et a fini par finir.

Un autre journaliste mexicain, Shanik Berman, déclare que «Agustín Pantoja a vécu dans la maison de Juan Gabriel pendant environ six ans». Il a été installé en permanence et cela n’aimait pas certains parents du Mexicain, qu’ils ont appelé Agustín un indépendant.