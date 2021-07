La relation Harry et William «comme Liam et Noel Gallagher» en tant que jeune frère agit | Royale | Nouvelles

Liam Gallagher affronte Matt Lucas à propos de Damon Albarn

Le duc de Sussex et le duc de Cambridge ont eu une relation difficile au cours des dernières années. Harry et son épouse Meghan Markle ont démissionné de leur poste de membre de la famille royale et ont déménagé aux États-Unis l’année dernière, ce qui aurait “blessé” sa famille, en particulier la manière dont ils s’y sont pris. Plus récemment, Harry a parlé de leurs expériences dans une interview avec Oprah Winfrey et dans sa série documentaire Apple TV + « The Me You Can’t See ».

Tout cela a tendu la relation des princes à un point tel qu’ils se parlent à peine maintenant, et pour aggraver les choses, tout s’est passé à la lumière de la publicité.

De même, les stars d’Oasis Liam et Noel Gallagher ont également eu une brouille très publique et n’ont pas de relation saine à ce jour.

L’expert en relations et psychothérapeute Neil Wilkie a fait valoir que Harry, comme Liam, agissait peut-être pour sortir de l’ombre de son frère.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il y a beaucoup de similitudes entre Harry et William et Liam et Noel.

La relation de Harry et William a été comparée à celle de Liam et Noel Gallagher (Image: GETTY)

Les stars d’Oasis Noel et Liam ont ramé en public (Image: GETTY)

«Liam en tant que frère cadet, il y a la question en tant que frère cadet, qui est le plus talentueux, qui est le plus intelligent, qui gagne le plus d’argent, qui est plus beau et malheureusement, Liam perd la plupart de ces choses à Noel.

“Noel est le gars qui a écrit les chansons, Noel est le gars qui peut jouer d’un instrument et Liam n’est pas le meilleur chanteur du monde et il peut à peine secouer un tambourin.

« Alors, que fait-il pour sortir de l’ombre de Noël ? Oui, il peut être rebelle et il peut être différent…

«Et cela fait certainement la une des journaux et cela le fait sortir de l’ombre de Noel et peut-être que Harry fait le même genre de chose que le jeune frère de l’ombre.

La relation de William et Harry s’est détériorée au cours des dernières années (Image: GETTY)

“Soit il reste dans son ombre, soit il est différent apparaître sur Oprah et exposer ses émotions au monde à entendre est une façon d’être différent.”

De cette façon, il a fait valoir qu’Harry faisait de son mieux pour être «différent» de William et que la façon dont il avait décidé de le faire était de défier la tradition et de se débrouiller tout seul.

M. Wilkie a expliqué que la relation de William et Harry a été façonnée par leurs rôles toute leur vie.

William, en tant que premier-né, a toujours su que son destin était d’être un jour roi.

Meghan Markle et le prince Harry s’adressant à Oprah Winrey (Image: Harpo Productions / .)

Cela signifie qu’il a toute une série d’attentes auxquelles il doit adhérer, mais aussi les privilèges qui y sont associés.

Harry, quant à lui, a toujours été le soi-disant « de rechange », vivant dans l’ombre de son frère.

Bien qu’il y ait des défis avec un rôle aussi indéfini, avec lequel ses prédécesseurs le prince Andrew et la princesse Margaret semblaient avoir du mal, il y a aussi un sentiment accru de liberté.

En effet, Harry a pu s’éloigner de son rôle et a même reconnu que William n’était pas capable de faire ça.

Prince Harry: les États-Unis ” grincent des dents en diffusant du linge sale “, déclare Cohen

Il a dit à Oprah : « Mon père et mon frère, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une énorme compassion pour cela.

M. Wilkie a déclaré: «Je suppose qu’une autre chose qui se joue est que Harry est vraiment le plus jeune fils.

“William est celui qui est sur le point de devenir roi à un moment donné dans le futur et il est très peu probable qu’Harry atteigne ce poste.

«William doit remorquer la ligne, il ne peut pas rompre avec la tradition car il va faire partie de la tradition.

«Alors Harry a le choix, il peut soit être dans l’ombre de son grand frère pour le reste de sa vie, soit se libérer et être différent et être sa propre personne.

« Et c’est ce qu’il a fait. Il ne l’a pas fait d’une manière particulièrement élégante ou saine, mais il l’a fait.

M. Wilkie est l’auteur de la série de livres The Relationship Paradigm et le créateur de la plateforme de thérapie de couple en ligne, Relationship Paradigm.