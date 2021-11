La relation «merveilleuse» de Charles Leclerc ne pourrait pas être meilleure

Carlos Sainz dit qu’il « ne pouvait rien demander de mieux » que la relation qu’il entretient avec son coéquipier Charles Leclerc.

Il y a eu très peu de choix entre les deux au cours de leur première année côte à côte à Ferrari, avec Leclerc seulement cinq points et demi d’avance avec cinq tours à jouer.

Malgré la proximité de la bataille intra-équipe, les deux ne se sont pas affrontés une seule fois sur ou en dehors de la piste et se sont apparemment bien entendus.

En fait, l’Espagnol dit que leur relation ne pourrait pas être meilleure et qu’ils passent en fait beaucoup de temps ensemble en dehors de la F1.

« Merveilleux, je ne pouvais rien demander de mieux », a-t-il déclaré Écuyer lorsqu’on lui a demandé comment était la relation.

«Comme nous passons beaucoup de temps ensemble, il est important de s’entendre personnellement aussi, et c’est certainement le cas avec nous.

« Nous faisons beaucoup de choses ensemble : jouer aux échecs, au padel, au golf, etc.

La décision de Sainz de quitter McLaren pour Ferrari a été une surprise pour beaucoup étant donné à quel point l’équipe britannique était plus forte la saison dernière, mais sa confiance dans la Scuderia a porté ses fruits, car elle correspond vraiment à son ancienne équipe cette année.

Il est satisfait de l’appel qu’il a passé et estime que rejoindre l’équipe italienne a été un moment « fondamental » dans sa carrière et sa vie.

« Pour moi, c’était un rêve devenu réalité », a-t-il déclaré.

« C’était une étape très importante dans ma carrière, je dirais fondamentale : tôt ou tard, devenir pilote Ferrari est le rêve de tout pilote. J’ai réussi à le faire à l’âge de vingt-six ans et ma vie a changé depuis.

« Je veux donner le meilleur à cette équipe et les aider à revenir au sommet. »

En rejoignant Ferrari, Sainz a suivi les traces de son compatriote et idole, Fernando Alonso, qui a conduit pour l’équipe de 2010 à 2014.

Il a souvent parlé de son admiration pour le pilote de 40 ans et dit que le voir grandir en course était une grande raison pour laquelle il a décidé de poursuivre une carrière en F1 plutôt que de faire du rallye comme son père.

« C’est simple : quand tu démarres, quand tu as cinq ans, tu conduis un kart à pédales, et un kart à pédales ressemble beaucoup plus à une voiture de Formule 1 qu’à un rallye, car c’est une monoplace… », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait choisi la F1.

« De plus, quand j’étais petit, je regardais Fernando Alonso à la télévision, gagner les championnats du monde avec Renault, et mon rêve était de devenir pilote de Formule 1 à l’âge de dix ans.

« Maintenant, Fernando est mon concurrent direct, incroyable ! »