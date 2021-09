la relation naturelle, simple et historique avec le but

15/09/2021 à 13:16 CEST

Le dernier marché des transferts a été joué par de grands noms comme Lukaku, Cristiano Ronaldo, Haaland, Mbappé, Harry Kane ou Leo Messi. L’objectif est la chose la plus importante dans le football et donc la direction sportive des clubs n’a aucun scrupule à dépenser de grosses sommes d’argent pour les attaquants. En 2014, le Bayern Munich a décidé de consacrer environ 90 millions d’euros, selon ‘Der Spiegel’, dans un attaquant polonais qui a joué dans le principal rival de la Bundesliga, le Borussia Dortmund. Son nom était Robert Lewandowski et, huit ans après cette opération, on peut dire que l’équipe bavaroise n’a l’un des meilleurs investissements de son histoire.

Lorsque Lewandowski a rejoint le Bayern à l’âge de 26 ans, il évoluait déjà à un très haut niveau depuis trois saisons : seulement si l’on prend en compte le championnat allemand, il avait toujours ajouté plus de 20 buts par saison. Avec ces chiffres Pep Guardiola il n’y a pas pensé et Robert, bien entouré de l’équipe munichoise, a commencé à briller et à planer dans le premier pas des meilleurs attaquants du monde. Cela fait un moment depuis et il a maintenant 33 ans. Cependant, le Polonais n’a jamais baissé ses performances et réalise en fait certains des meilleurs numéros de son histoire.

AIMÉ EN EUROPE

Avec son doublé face au Barça lors de la première journée de Ligue des Champions, Lewandowski a 17 victoires consécutives (avec 22 buts) dans la meilleure compétition européenne, égalant le meilleur record de tous les temps que Manuel Neuer a porté entre septembre 2019 et février 2021. Et il faut se rappeler qu’au cours de la saison 2019-2020, il a marqué 15 en 10 matchs disputés en Ligue des champions, l’année où il a remporté la Ligue des champions, pour seulement cinq l’année dernière.

Quelques chiffres qui ont boosté la troisième place des meilleurs buteurs de tous les temps de la compétition, seulement dépassée par Cristiano Ronaldo (135 buts) et Messi (120). Lewandowski a atteint 73 à ce jour.

Lewandowski et sa fabuleuse année 2020 | EFFECTUER

Mais il faut aussi noter qu’il compte 18 matchs d’affilée, marquant au moins un but avec le Bayern. Depuis le 15 février 2021, chaque fois qu’il a joué, il a marqué. Il compte 46 buts en 37 matchs en 2021, après avoir débuté cette saison en voyant la porte dix fois en six matchs joués : six buts en quatre matchs en Bundesliga, deux autres au Camp Nou en Ligue des champions et un but en Allemagne. Supercoupe.

INCONSTABLES DANS LA BUNDESLIGA

Lewandowski est une machine à marquer des buts. Depuis qu’il a rejoint le Bayern en 2014-2015, il n’a perdu que trois fois sur les 30 buts par saison en Bundesliga.: 17 la première année, 29 points en 2017-2018 et 22 en 2018-2019. À ce moment-là, il a dû penser que c’était un nombre très faible, puisqu’au cours des deux saisons suivantes, il a ajouté 34 buts en 31 matchs et 41 buts en 29 matchs, respectivement.

Un record Lewandowski, car avec ces 41 buts en une saison de Bundesliga, il a dépassé les 40 atteints par Gerd Muller en 1972.

Lewandowski et Muller, la romance du titre | Effectuer

Les objectifs sont nombreux et certains oseront le penser même trop. Ceux-ci l’ont placé au-dessus de ceux qui sont considérés comme les meilleurs joueurs de l’histoire – nous parlons de Leo Messi et Cristiano Ronaldo, entre autres. Parce que? Parce que Depuis le début de la saison 2019-2020, Lewandowski est le joueur qui a marqué le plus de buts en club toutes compétitions confondues : un total de 113. Et loin se trouvent Cristiano Ronaldo et Mbappé, avec 76 chacun, ou Haaland, avec 73, et Leo Messi avec 69.

Personne ne doute de placer Robert Lewandowski parmi les meilleurs de l’histoire. En Bundesliga ou en Ligue des champions, l’attaquant “s’en fout” de la compétition disputée car il ne pense qu’à marquer. “Pendant des années, j’ai déjà entendu dire que c’était le meilleur Lewandowski de tous les temps. Je sais que quel que soit mon âge, je peux toujours mieux jouer et améliorer mes compétences”, a-t-il averti il ​​y a quelques mois.. Toujours proche de la surface et se connectant idéalement sur le terrain avec tous ses coéquipiers, son rapport au but ne s’est pas détérioré avec le temps. Plutôt le contraire. “Je ne sens pas mon âge”, installé. Lewandowski a 33 ans et il semble qu’il ait encore beaucoup de buts à marquer.