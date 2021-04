La relation Slim Jim Dogecoin se réchauffe avec les NFT Dogecoin

La romance entre Conagra (NYSE:CAG) marque Slim Jim et un héros crypto en plein essor Dogecoin (CCC:DOGE-USD) confine à la parodie. Le fabricant de bâtonnets de viande et la monnaie numérique née des mèmes se construisent mutuellement sur les médias sociaux depuis des mois maintenant, et la relation s’intensifie le # DogeDay420. Avec le dévoilement d’une nouvelle collaboration Dogecoin NFT, la relation Slim Jim-Dogecoin est portée à un tout autre niveau.

Source: Shutterstock

Slim Jim a créé un battage médiatique autour de l’annonce de cet après-midi depuis des semaines. L’agrafe du régime stoner est de tweeter des mèmes Dogecoin, de photoshopping des photos de la tête d’un Shiba Inu sur Macho Man Randy Savage, et généralement de se livrer à la débauche Dogecoin. Cet après-midi, cependant, l’annonce # DogeDay420 de Slim Jim emmène les utilisateurs sur la lune avec un Dogecoin NFT.

Slim Jim saute sur la tendance des jetons non fongibles avec son œuvre d’art numérique sur le thème des Dogecoin. Les investisseurs de DOGE et les grignoteurs de Slim Jim pourront soumissionner sur le NFT jusqu’au 24 avril. Slim Jim a annoncé que 100% des bénéfices bénéficieront à World Central Kitchen, une organisation à but non lucratif dédiée à la fourniture de repas dans les zones perturbées par des catastrophes. En plus du produit, Slim Jim offre 10 000 $ supplémentaires à l’organisme de bienfaisance.

Les influenceurs obtiennent un produit Slim Jim Dogecoin

Slim Jim taquine un produit physique lié au battage médiatique Dogecoin depuis mars. Maintenant, il dévoile le produit aux côtés du Dogecoin NFT. La marque a créé un pack de bâtonnets de viande Dogecoin en édition spéciale.

PRÉPAREZ-VOUS À ALLER À LA LUNE ENSEMBLE! 1 SEMAINE À ALLER !!! Nous lançons #DogeSlimJim le 4 / 20–

Prenons Ne faire que du bien tous les jours PLUS HAUT 🚀 # DOGE X SLIM JIM 👉 BÉNÉFICIE DE LA CUISINE CENTRALE MONDIALE‼ ️ LET’S GOOOOO #DOGEARMY #DoOnlyGoodEveryday @WCKitchen R 🚀 SE ET PASSER LE MOT! pic.twitter.com/GdPAX6y3qt – Slim Jim 🚀 (@SlimJim) 13 avril 2021

Malheureusement pour les mangeurs de Slim Jim, le produit ne parviendra pas aux rayons des magasins. Le pack Slim Jim Dogecoin est exclusivement destiné aux influenceurs Dogecoin. Ces influenceurs ont reçu les bidons en cadeau. Chaque bidon est livré dans un emballage personnalisé.

Alors que beaucoup veulent mettre la main sur le produit, seuls quelques individus en ont maintenant. Mais la société prévoit de vendre aux enchères plus de bidons à l’avenir, donnant à tous une chance de mettre la main sur cet étrange morceau de l’histoire d’Internet.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.