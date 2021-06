La relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni est ressuscitée ! Boris et Biden s’accordent sur la “Charte de l’Atlantique” | Politique | Nouvelles

Lors d’une réunion en tête-à-tête à Cornwall, le Premier ministre et le président américain devraient s’engager à travailler en étroite collaboration sur un plan de vaccination mondial et des efforts pour reconstruire l’économie mondiale et lutter contre le changement climatique.

Leur accord historique est conçu pour reprendre la première charte de l’Atlantique signée par Winston Churchill et Franklin Roosevelt en tant que plan de redressement après la Seconde Guerre mondiale.

La nouvelle version devrait être considérée comme un grand pas en avant dans les efforts du Premier ministre pour se tailler un nouveau rôle de leadership diplomatique mondial pour la « Grande-Bretagne mondiale » après la sortie de l’UE l’année dernière.

Et signe supplémentaire que cette alliance transatlantique reste aussi forte que jamais, les deux dirigeants discuteront également de la réouverture des liaisons de voyage entre le Royaume-Uni et les États-Unis dès que possible.

Ils devraient établir un groupe de travail pour travailler à la reprise des vacances et des voyages d’affaires alors que la vaccination de masse contre le Covid s’intensifie des deux côtés de l’océan Atlantique.

Avant sa première rencontre avec M. Biden, le Premier ministre a déclaré hier soir: «Alors que Churchill et Roosevelt ont été confrontés à la question de savoir comment aider le monde à se remettre d’une guerre dévastatrice, nous devons aujourd’hui compter avec un défi très différent mais non moins intimidant. – comment mieux reconstruire après la pandémie de Coronavirus.

« Et ce faisant, la coopération entre le Royaume-Uni et les États-Unis, les partenaires les plus proches et les plus grands alliés, sera cruciale pour l’avenir de la stabilité et de la prospérité du monde.

«Les accords que le président Biden et moi allons conclure aujourd’hui, enracinés dans nos valeurs et nos perspectives communes, constitueront le fondement d’une reprise mondiale durable.

« Il y a quatre-vingts ans, le président américain et le Premier ministre britannique se tenaient ensemble en promettant un avenir meilleur. Aujourd’hui, nous faisons la même chose.

M. Johnson et le président Biden se rencontreront aujourd’hui avant le sommet du G7 des dirigeants mondiaux qui débutera vendredi à Carbis Bay, Cornwall.

Le HMS Prince of Wales, l’un des deux porte-avions de la Marine et le plus grand navire de guerre construit dans un chantier naval britannique, naviguera au large de la côte de Cornouailles pour fournir une toile de fond appropriée à leurs entretiens.

La présence du navire a été organisée pour rappeler la charte de l’Atlantique originale, qui a été conçue en mer en 1941 à bord d’un cuirassé de la Marine du même nom et du croiseur lourd américain USS Augusta.

Conçue au milieu de la Seconde Guerre mondiale, la première Charte de l’Atlantique comprenait des accords historiques visant à promouvoir la démocratie, le libre-échange et des opportunités accrues pour tous en cas de victoire alliée espérée.

Il a contribué à façonner l’ordre mondial d’après-guerre, notamment en jetant les bases de la naissance des Nations Unies et de l’alliance de l’OTAN.

M. Johnson et le président Biden inspecteront aujourd’hui les documents historiques des négociations en temps de guerre des archives Churchill à Cambridge.

La Charte de l’Atlantique d’aujourd’hui a été rédigée pour réaffirmer que le Royaume-Uni et les États-Unis partagent les mêmes valeurs.

Les responsables affirment que le nouveau document décrira huit domaines dans lesquels le Premier ministre et le président Biden s’engagent à travailler ensemble pour le bien de l’humanité.

Les engagements incluront la défense de la démocratie, la réaffirmation de l’importance de la sécurité collective et la construction d’un système commercial mondial juste et durable.

La charte reconnaîtra également des défis plus récents, notamment la lutte contre les cybermenaces, la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et la conquête du coronavirus à l’échelle mondiale.

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré : « Nous nous attendons à convenir d’une nouvelle charte de l’Atlantique. La Charte de l’Atlantique originale était une déclaration conjointe faite par Churchill et FDR en 1941 sur leurs ambitions pour le monde de l’après-guerre.

« La Charte de l’Atlantique moderne comprendra des engagements du Premier ministre et du président s’attaquant à des problèmes modernes tels que la santé mondiale et le changement climatique. »

M. Johnson et le président Biden devraient également discuter de leurs ambitions pour un accord commercial post-Brexit.

Les responsables de Whitehall considèrent la reprise des voyages transatlantiques comme une priorité clé pour les pourparlers d’aujourd’hui.

De nombreux citoyens britanniques et américains ont été empêchés de voir leur famille et leurs amis pendant plus de 400 jours en raison des restrictions de voyage de Covid.

Avant la pandémie, plus de cinq millions de Britanniques ont visité les États-Unis et plus de 4,5 millions d’Américains ont visité le Royaume-Uni chaque année.

Le groupe de travail travaillera à explorer les options pour ouvrir des liaisons de voyage en toute sécurité.

Les voyages transatlantiques sont considérés comme essentiels pour l’économie britannique.

Au cours du mois dernier, des sociétés américaines, dont Liberty Global, Kraft Heinz et Innova Medical Group, ont annoncé de nouveaux investissements au Royaume-Uni d’une valeur de plus de 10 milliards de livres sterling, ce qui créera plus de 2 000 emplois.

Au cours de leur réunion d’aujourd’hui, le Premier ministre et le Président discuteront des moyens d’améliorer encore nos relations économiques, notamment par le biais d’une résolution d’un différend international de longue date concernant les subventions dans l’industrie de l’aviation civile.

On s’attend également à ce que les dirigeants acceptent de conclure un accord technologique bilatéral historique qui sera signé l’année prochaine.

L’accord ouvrira une nouvelle ère de coopération stratégique en réduisant les obstacles auxquels les entreprises technologiques britanniques sont confrontées lorsqu’elles tentent de travailler avec leurs homologues américaines dans des domaines tels que l’intelligence artificielle et la technologie quantique.

Les deux dirigeants devraient également convenir de travailler ensemble pour relever d’autres défis, notamment le changement climatique, le cancer et la résistance aux antimicrobiens.

Pour renforcer les efforts du Royaume-Uni et des États-Unis pour vaincre la pandémie de coronavirus et prévenir toute épidémie future, les deux dirigeants devraient convenir d’intensifier les travaux conjoints sur le séquençage génomique et les évaluations de variantes.

Le nouveau Center for Pandemic Preparedness de la Health Security Agency du Royaume-Uni devrait établir un lien avec son homologue américain, le projet de National Center for Epidemic Forecasting and Outbreak Analytics, dans le cadre d’un système de surveillance mondial intégré.

Les deux dirigeants discuteront également du renforcement des liens entre le Royaume-Uni et les États-Unis en matière de sécurité et de défense.