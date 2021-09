in

Les sociaux-démocrates allemands ont déclaré lundi qu’ils entameraient le processus visant à forger une alliance à trois et à diriger un gouvernement pour la première fois depuis 2005 après avoir remporté de justesse les élections nationales de dimanche.

Le candidat chancelier des sociaux-démocrates, Olaf Scholz, a déclaré qu’il visait à former une coalition avec les Verts et les Libéraux démocrates libres (FDP), affirmant que les Allemands avaient voté pour envoyer les conservateurs d’Angela Merkel dans l’opposition après 16 ans au pouvoir.

“Ce que vous voyez ici est un SPD très heureux”, a déclaré Scholz, 63 ans, aux supporters enthousiastes au siège de son parti à Berlin, tenant un bouquet de fleurs rouges et blanches.

“Les électeurs se sont exprimés très clairement… Ils ont renforcé trois partis – les sociaux-démocrates, les Verts et le FDP – et c’est donc le mandat clair que les citoyens de ce pays ont donné – ces trois-là devraient former le prochain gouvernement.”

Le SPD a remporté 25,7% des voix, devant 24,1% pour le bloc conservateur CDU/CSU de Merkel, selon les résultats provisoires. Les Verts sont arrivés à 14,8% et le FDP à 11,5%.

Le résultat n’a pas été particulièrement bien accueilli par certains politiciens français qui ont affirmé que quiconque parviendrait à former un gouvernement de coalition poursuivrait simplement la poursuite des politiques pro-européennes d’Angela Merkel.

Le chef de l’UPR, François Asselineau, a fustigé : « Quelle que soit la coalition en Allemagne, ce seront les européistes qui poursuivront la même politique européenne que Merkel.

“Il y aura peut-être plus d’écologie punitive et plus de rigueur demandée à la BCE. Rien de bon pour la France.”

Le leader de Génération Frexit, Charles-Henri Gallois, a fait écho : nom de l’Union européenne !

“Nos élites naïves continueront de l’accepter.”

La reprise du SPD marque une tentative de reprise pour les partis de centre-gauche dans certaines parties de l’Europe, après l’élection du démocrate Joe Biden à la présidence des États-Unis en 2020.

Le parti d’opposition norvégien de centre-gauche a également remporté une élection plus tôt ce mois-ci.

Scholz, qui était ministre des Finances de la “grande coalition” sortante de Merkel, a déclaré dimanche qu’il espérait se mettre d’accord sur une coalition avant Noël. Mais son rival démocrate-chrétien Armin Laschet, 60 ans, a déclaré qu’il pourrait toujours essayer de former un gouvernement malgré le fait que les conservateurs aient mené les pires résultats électoraux de leur histoire.

Merkel, qui n’a pas brigué un cinquième mandat à la chancelière, conservera un rôle intérimaire pendant les négociations de coalition qui définiront l’orientation future de la plus grande économie d’Europe.

Les parties commenceront aujourd’hui à s’interroger sur d’éventuelles alliances lors de discussions informelles.

Les Verts et le FDP ont déclaré dimanche soir qu’ils se parleraient d’abord pour rechercher des domaines de compromis avant d’entamer des négociations avec le SPD ou les conservateurs.

Si Scholz réussit à former une coalition, l’ancien maire de Hambourg ne deviendrait que le quatrième chancelier du SPD après la Seconde Guerre mondiale et le premier depuis que Merkel a succédé à Gerhard Schroeder en 2005.

Merkel a occupé une place importante sur la scène européenne depuis lors – lorsque George W. Bush était président des États-Unis, Jacques Chirac était le leader français et Tony Blair le Premier ministre britannique.

Mais les alliés de Berlin en Europe et au-delà devront probablement attendre des mois avant de pouvoir voir comment le nouveau gouvernement allemand s’engagera sur les questions internationales.

En supposant que Scholz puisse conclure un accord avec les Verts et le FDP, les Verts pourraient fournir le ministre des Affaires étrangères, comme ils l’ont fait avec Joschka Fischer dans leur précédente alliance bidirectionnelle avec le SPD, tandis que le FDP a les yeux rivés sur le ministère des Finances.

Une dispute entre Washington et Paris au sujet d’un accord pour que l’Australie achète des sous-marins américains au lieu de sous-marins français a mis l’Allemagne dans une position délicate entre alliés, mais donne également à Berlin une chance de rétablir les relations et d’aider à repenser une position occidentale commune sur la Chine.

En matière de politique économique, le président français Emmanuel Macron est désireux de forger une politique budgétaire européenne commune, que les Verts soutiennent mais que rejettent la CDU/CSU et le FDP. Les Verts veulent également “une offensive d’expansion massive pour les énergies renouvelables”.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega