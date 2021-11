La relation toxique entre Luis Miguel et Mariah Carey

C’est l’un des exemples qui, tout au long des épisodes, dans lesquels le rôle de Mariah vous pouvez voir à quel point leur relation a pu être complexe et parfois toxique, de 1999 à 2001. Au final, Luis Miguel ne fait pas la bande et donne à Antonio Banderas sa grande pause.

La raison, outre le conflit avec Écaille de tortue, selon le programme, c’était parce qu’il ferait The Great American Songbook, à côté de David adoptif, qui n’a pas abouti non plus, car encore une fois dans sa tentative de l’aider, Mariah Il demande au producteur qu’avant que son petit ami n’enregistre avec lui, ils fassent un duo qui le promeut aux États-Unis.

C’était l’époque où Auto-Tune est né et pour la formidable voix de Luis Miguel écrasera bien avec le très puissant de Écaille de tortue, favoriser Il a choisi de l’utiliser avec lui, quelque chose qu’El Sol n’aimait pas du tout.Ce serait la paille, selon le scénario, qui renverserait le verre et qui a conduit le couple à enfin finir.

Eric Bénet et Halle Berry étaient en couple, lorsqu’il a rencontré Mariah Carey. (Kevin Winter / © . 2249228)

Le troisième en lice

Une autre des grandes étapes de la romance de Mariah et Luis MiguelDans la série, c’était la présence constante d’Eric, qui dans l’intrigue était l’ex-petit ami de la star, même Micky l’aurait soi-disant rencontré lors d’une réunion à Los Angeles. Mais en réalité, elle a eu son premier contact avec Eric Bénet sur le tournage du film Glitter, qui a été tourné à Toronto.

La presse nationale et internationale a fait écho à la proximité Écaille de tortue et Éric ils se sont vus, même si elle sortait avec El Sol et qu’il était marié à Halle Berry; dans Luis Miguel, la série raconte que Luismi a voyagé au Canada pour se rapprocher de Mariah, après qu’il soupçonne qu’il est infidèle.

En réalité, c’est l’oscarisé qui est allé « s’occuper » de Benet; à la fin le couple a annoncé qu’ils se sépareraient définitivement un précisément un octobre, mais 2003, le 2. Dans la série et en réalité Écaille de tortue a insisté sur le fait que « rien ne s’est passé » entre elle et Éric, mais les clins d’œil d’infidélité de sa part dans les chapitres 4 et 5 sont clairs.