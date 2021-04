La relégation de Sheffield United en Premier League est confirmée alors qu’ils subissent la 26e défaite de la saison

Sheffield United a été sorti de sa misère alors que sa relégation en Premier League a été confirmée par une défaite 1-0 contre les Wolves.

Le but de Willian Jose en seconde période a été tout ce qui a séparé les deux équipes à Molineux et a condamné les Blades à leur 26e défaite de la saison de championnat.

.

Jose a remporté le vainqueur alors qu’il était à la fin d’un centre d’Adama Traoré

.

Sheffield United jouera dans le championnat la saison prochaine

Sous la direction du patron par intérim Paul Heckingbottom, United est à 19 points de la sécurité avec six matchs à jouer et n’a remporté que quatre fois toute la saison.

Ils avaient rarement l’air de gagner un sursis d’exécution, bien que Rui Patricio ait refusé à Enda Stevens.

Les Wolves de milieu de table ont également eu du mal à trouver un élan sérieux dans un match oubliable, mais Oliver Norwood a écarté la chance de Willy Boly en première période.

La victoire tardive de Newcastle sur West Ham plus tôt dans la journée a obligé United à éviter la défaite pour retarder son retour inévitable au deuxième rang.

disparu

Mendy a critiqué, De Bruyne blessé alors que Chelsea brisait les quadruples rêves de Man City

directement en arrière

Norwich est promu en Premier League avec cinq matches à perdre

MARTEAU

Lingard a exhorté à “ rembourser le pari de West Ham ” en signant définitivement de Man United

problème

Un ancien homme d’Arsenal “ accusé de sept infractions au volant ” et pourrait faire saisir Porsche

SORTIR

“ Tottenham n’est pas au niveau de Kane ” – La star de Southampton devrait remplacer l’attaquant

Et qu’est-ce qui se passerait si

À quoi ressemblerait l’équipe européenne de l’Angleterre sans les stars de Liverpool, Villa et West Ham

soucis

Mourinho fait le point sur la blessure de Kane avant la finale après la masterclass à Everton

FIN EST NUIT

Liverpool s’est “ éteint ” pour Klopp et Salah, Mane et Firmino pourraient partir

Il y avait cependant peu d’intensité de la part des visiteurs dans une première mi-temps terne, et les Wolves se sont rapprochés d’un premier match après 21 minutes.

Le corner de Rayan Ait-Nouri a été écrasé par le dégagement de Jose et John Egan qui a ricoché sur le talon de Boly pour faire une boucle vers le but, seulement pour une combinaison de Norwood et de la barre transversale pour empêcher le ballon de sortir.

La demi-volée de Daniel Podence a survolé au bout d’une demi-heure, mais les loups – fermement coincés au milieu de la table – n’ont pas réussi à convaincre qu’ils briseraient la monotonie.

Le plus gros point d’éclair est survenu neuf minutes avant la pause quand Ait-Nouri a eu la chance d’éviter un carton rouge.

.

Le défi d’Ait-Nouri a en fait laissé Rhian Brewster et lui dans un tas, mais seul l’attaquant de Sheffield United a été réservé.

Le défenseur a atterri sur la cheville de Rhian Brewster en essayant de protéger le ballon mais VAR n’est pas intervenu et c’est Brewster qui a été réservé pour le défi.

Le match a serpenté dans la pause et rien ne suggérait que le score changerait lors d’un début discret de la seconde mi-temps.

Pourtant, tardivement, United a évoqué sa première chance du match après 59 minutes – seulement pour que cela mène au vainqueur des Wolves.

La croix basse de Brewster a trouvé le Stevens non marqué et sa frappe basse a été bloquée par Nelson Semedo.

.

Stevens a presque donné la tête aux visiteurs

.

Quelques secondes plus tard, ils sont allés derrière

Immédiatement, les loups ont rompu avec Semedo et Podence se combinant pour renvoyer Traoré. Il a ensuite dépassé Egan pour que Jose balaie son premier but des Wolves à six mètres.

Le virage rapide et le tir de Stevens ont forcé un bon arrêt de Rui Patricio alors que United se réveillait, mais il était trop tard.

Aaron Ramsdale a refusé Romain Saiss de bout en bout à sept minutes de la fin.

Fabio Silva a ensuite tiré directement sur le gardien de but et Traoré a coupé large à la pause alors que le temps passait pour le séjour de haut niveau de United.

.

Quelle est la prochaine étape pour Sheffield United?