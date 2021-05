La relégation de West Brom en Premier League est confirmée par une défaite à Arsenal alors que Willian brise le canard des Gunners

West Brom rejoint Sheffield United dans le championnat de la saison prochaine alors que leur défaite 2-1 à Arsenal confirmait leur relégation de la Premier League.

Les hommes de Sam Allardyce se sont donné beaucoup de travail car ils se sont retrouvés 2-0 à la mi-temps.

.

West Brom s’est donné trop de travail à Arsenal et cette saison

Le premier but des Gunners était un coup bien conçu alors qu’Emile Smith Rowe a fait une volée vers la maison de Bukayo Saka depuis la gauche.

Nicolas Pepe a doublé l’avantage d’Arsenal avec un style époustouflant, coupant de la droite avant de tirer le ballon dans le coin supérieur à 25 mètres.

.

Smith Rowe a donné à Arsenal la tête juste avant la demi-heure

.

Et six minutes plus tard, c’était 2-0 avec cet étourdissant de Pepe

Le bel effort de Mathues Pereira a donné de l’espoir aux Baggies à mi-chemin de la seconde période – le Brésilien récupérant le ballon sur la ligne médiane et traversant le cœur du milieu de terrain d’Arsenal avant de trouver le filet par le poteau.

Mais tout espoir de s’accrocher à leur statut de haut vol a diminué en temps d’arrêt alors que Willian se roulait dans un joli coup franc. C’est le premier but de Willian pour Arsenal lors de sa 37e apparition pour eux.

.

Pereira en a retiré un pour mettre en place une finition nerveuse

.

Mais ce coup franc Beckham-esque de Willian a confirmé la relégation de West Brom

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

