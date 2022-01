La « relève de la garde » de Snooker subira un test d’acidité au Masters

Yan Bingtao et Zhao Xintong affronteront des légendes à Alexandra Palace (Photos: .)

Dans les prochains jours, nous verrons sans doute les deux jeunes talents les plus brillants du snooker affronter deux des plus grands à avoir jamais trouvé la réplique sur l’une des plus grandes scènes du sport. Y a-t-il vraiment une relève de la garde sur la feutrine ? Les Maîtres nous aideront à décider.

Le snooker s’est éloigné de plus en plus d’un jeu de jeune homme ces dernières années, avec six des 16 hommes se dirigeant vers le Masters dans la quarantaine et huit autres ayant célébré leur 30e anniversaire.

Les deux seuls des 16 qui pourraient se voir demander une pièce d’identité dans le pub sont le champion en titre Yan Bingtao, 21 ans, et le champion britannique en titre Zhao Xintong, 24 ans. plus grands titres.

Grâce à leur succès et à la superbe forme récente de la star belge de 26 ans Luca Brecel, il a été dit que l’équilibre commençait enfin à pencher vers la jeune génération et loin des vétérans qui ont dominé les échelons supérieurs de les classements depuis 25 ans.

Deux de ces hommes attendent Yan et Zhao à Alexandra Palace, le champion des Masters affrontant Mark Williams et le roi britannique face à John Higgins.

Yan a remporté son titre de Masters à huis clos à Milton Keynes l’année dernière et entrera dans une atmosphère entièrement différente devant un Ally Pally plein et tapageur dimanche en tant que champion en titre.

Le Tigre gagnera-t-il une fois de plus ses galons en surmontant cette pression contre le plus rusé des vieux renards ? Williams ne clignera pas des yeux sur la grande scène – j’espère qu’il ne les refermera pas tous ensemble – et après avoir remporté son 24e titre de classement cette saison, il a toujours la qualité pour battre n’importe qui à 46 ans.

Higgins a le même âge que le Gallois et est encore en meilleure forme, même s’il n’a pas soulevé d’argent depuis le championnat des joueurs en février.

Le Magicien de Wishaw a déjà participé à quatre finales cette saison, et bien qu’il les ait toutes perdues, son niveau de régularité a été remarquable.

Zhao a été tout sauf cohérent dans sa carrière jusqu’à présent, le Cyclone s’étant précipité vers la victoire au Royaume-Uni presque complètement sorti de nulle part, participant et remportant la seule finale à laquelle il ait jamais joué.

S’il peut renverser le sorcier à Alexandra Palace, le cyclone ressemblera beaucoup plus à un désastre durable pour les autres meilleurs joueurs qu’à une rafale brève mais destructrice à travers York.

Le troisième, et le plus célèbre, membre de la classe des 92 est également confronté au défi d’un homme plus jeune qui monte dans le jeu plutôt que de descendre, mais qui illustre mieux le manque de changement de garde sur la feutrine ces dernières années. .

Jack Lisowski a pour tâche d’abattre Ronnie O’Sullivan au Masters, ce qui constituerait l’une des victoires les plus importantes de sa carrière à ce jour, malgré cette carrière qui dure déjà plus d’une décennie.

Jack Lisowski travaille toujours pour réaliser son immense potentiel (Photo: .)

À 30 ans, Jackpot est toujours considéré comme l’un des jeunes joueurs passionnants du sport, n’ayant pas encore revendiqué un titre de classement, mais la plupart des spectateurs s’attendant à un ou plusieurs autres à venir.

Rarement dans le sport, quelqu’un dans sa quatrième décennie serait considéré comme un jeune espoir, mais le manque de talent chez les adolescents ces dernières années a été tel que Lisowski, Judd Trump et Kyren Wilson ont conservé leurs étiquettes de «jeune joueur» beaucoup plus longtemps. qu’ils n’auraient dû.

L’émergence de Yan et Zhao devrait enfin retirer l’étiquette de jeunesse de leurs aînés, mais ils devront commencer à battre régulièrement les militants aguerris pour qu’une relève de la garde s’installe vraiment.

Le président de la WPBSA, Jason Ferguson, ne pense pas que nous assistions à ce changement pour le moment, avec les vétérans encore trop bons et la prochaine grande vague de talents pas tout à fait prête à prendre le relais.

« Je pense que nous avons encore du temps », a déclaré Ferguson Metro.co.uk. «Je ne pense pas que nous en soyons encore tout à fait là, mais cela arrive.

«Je regarde toujours en arrière au fil des ans, les gens disent:« Ce jeu est terminé quand Alex Higgins se termine », puis Jimmy White est arrivé. Puis la même chose à propos de Jimmy qui s’est arrêté mais Ronnie O’Sullivan est arrivé.

Ronnie O’Sullivan est toujours aussi fort à 46 ans, remportant le Grand Prix mondial en décembre (Photo: .)

«Il y aura toujours de nouvelles stars et de nouveaux talents qui arriveront et ça arrive. Il y a de jeunes joueurs qui arrivent mais je pense que la prochaine grande vague est un peu jeune en ce moment.

«Je pense que ce que je vois dans le snooker, c’est comment l’esprit des gens mûrit et devient si fort mentalement sur une longue période de temps. John Higgins est tout simplement incroyable, mentalement incroyable. Mark Williams a toujours un timing incroyable, un toucher incroyablement délicat, ils ne montrent tout simplement aucun âge.

« Je pense qu’ils ont encore quelques années, ces garçons, mais ils ne seront pas là pour toujours. »

L’ancien champion du monde Shaun Murphy, qui aura 40 ans cette année, n’est pas sûr non plus qu’il y ait un changement de garde pour l’instant, et ne pense pas que cela viendra avant que le légendaire trio O’Sullivan, Higgins et Williams n’ait définitivement mis de côté ses repères.

« Je pense que c’est quelque chose que j’entends beaucoup quand vous voyez de nouveaux joueurs arriver », a déclaré Murphy à Metro.co.uk.

Murphy est loin d’être convaincu de tout changement de garde pour l’instant (Photo: .)

« Relève de la garde » a été dit pendant des années d’âne. Je ne suis pas sûr que la garde ait complètement changé jusqu’à ce que la classe de 92 nous laisse tranquilles.

« Quand vont-ils prendre leur retraite ? » Murphy éclata de rire. « Pouvons-nous leur organiser une grande fête ? J’ai l’impression qu’ils ont dépassé leur accueil, pouvons-nous leur offrir une belle horloge de voiture ou quelque chose du genre ?

«Je ne suis pas sûr que le garde ait complètement changé jusqu’à ce que ces gars partent. Mais c’est super pour le jeu quand quelqu’un comme Luca Brecel commence à montrer son plein potentiel, évidemment Xintong gagner le Royaume-Uni est énorme pour le sport, pas seulement pour lui, mais en termes de croissance dans d’autres parties du monde.

«Si nous n’étions pas en période de pandémie, je suis sûr que nous aurions à nouveau assisté à une explosion d’intérêt pour l’Extrême-Orient. Espérons que cet élan durera lorsque nous sortirons de deux années terribles.

Le magicien sait aussi bien que quiconque à quel point il est difficile de jouer contre Williams et Higgins sur les grandes scènes, mais il a vu ce que Zhao peut faire, non seulement au championnat britannique, mais cette semaine à la Championship League quand il a joué huit matches et a remporté le lot.

Murphy a lui-même remporté le Royaume-Uni en 2008 et sait à quel point Zhao se sentira bien avant les tests les plus sévères contre Higgins à Ally Pally.

« C’est le test à l’acide, deux des meilleurs joueurs de tous les temps mettront ces deux gars à l’épreuve et nous verrons », a déclaré Murphy.

« Si la façon dont Xintong a commencé cette année est quelque chose à suivre, dans la Ligue de championnat, alors il semble qu’il y ait plus de la même chose à venir.

« Lorsque vous gagnez un grand tournoi comme le Royaume-Uni, vous avez l’impression de marcher sur l’eau, vous pouvez nettoyer de n’importe où, rien n’est hors de votre portée. J’espère qu’il surfera cette vague aussi longtemps qu’il le pourra parce que finalement cet élan prendra fin, alors j’espère qu’il l’appréciera parce que c’est un sentiment très spécial.

Ce sera un autre sentiment très spécial pour les jeunes dans la vingtaine extrêmement talentueux s’ils peuvent évincer les légendes du Palais et commencer à convaincre quelques autres personnes qu’un changement est vraiment à venir.

Le tirage et le calendrier du premier tour des Masters

dimanche 9 janvier

13h : Yan Bingtao contre Mark Williams

19h : Neil Robertson contre Anthony McGill

lundi 10 janvier

13h : John Higgins contre Luca Brecel/Zhao Xintong

19h : Shaun Murphy contre Barry Hawkins

mardi 11 janvier

13h : Ronnie O’Sullivan contre Jack Lisowski

19h : Mark Selby contre Stephen Maguire

mercredi 12 janvier

13h : Judd Trump contre Mark Allen

19h : Kyren Wilson contre Stuart Bingham



