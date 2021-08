La Reliance Foundation fournira 3 vaccins Covid-19 gratuits aux communautés vulnérables de Mumbai

La campagne de vaccination contre le Covid par la fondation Reliance se tiendra pendant trois mois

La Reliance Foundation fournit trois doses de vaccination lakh Covid-19 à la population vulnérable de Mumbai. La campagne de vaccination a été organisée en collaboration avec l’organisme civique de Mumbai et couvre 50 sites de la ville.

Les vaccins sont administrés au centre Adarsh ​​Nagar près de Worli et Pratiksha Nagar à Sion, dans le cadre de l’initiative Mission Vaccine Suraksha de la fondation Reliance. La ministre de l’Environnement de l’État, Aaditya Thackrey, était présente sur place. Il a demandé aux hôpitaux et institutions privés de se manifester et de vacciner gratuitement la section vulnérable.

Nita M Ambani, fondatrice et présidente de la Reliance Foundation, a déclaré que la vaccination de masse est la plus grande arme pour protéger la population de Covid-19. Elle a ajouté que sa fondation faisait tout pour que chaque Indien ait accès à la vaccination aussi rapidement et efficacement que possible.

La Fondation Sir HN Reliance déploiera également une unité de véhicule mobile à la pointe de la technologie pour effectuer des campagnes de vaccination dans des endroits sélectionnés de Mumbai. L’infrastructure et le soutien logistique seront fournis par MCGM et BEST pour soutenir l’entraînement. Le programme de vaccination se déroulera pendant trois mois au cours desquels trois doses gratuites de lakh seront administrées aux communautés défavorisées, notamment Colaba, Dharavi, Worli, Mankhurd, Kamathipura, Chembur, Pratiksha Nagar, Govandi et Bhandup.

De plus, dans le cadre de Mission Vaccine Suraksha, la Fondation a organisé l’administration de 10 doses de vaccin Covid-19 lakh aux employés, aux membres de la famille et aux personnes à charge de Reliance.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.