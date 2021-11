La remarquable transformation corporelle de Saul ‘Canelo’ Alvarez pour dominer quatre catégories de poids différentes alors qu’il tente d’unifier la division des super-moyens contre Caleb Plant

Saul ‘Canelo’ Alvarez est sans doute le roi livre pour livre de la boxe ces jours-ci, mais samedi contre Caleb Plant, il vise à devenir un champion incontesté pour la première fois de sa carrière.

Le Mexicain vise la suprématie des super-moyens et tout ce qu’il a à faire est de remporter le titre IBF de Plant invaincu pour compléter l’ensemble.

Il a trois des quatre grands titres mondiaux des super-moyens, tandis que Plant en a un et ils se rencontreront pour unifier la division.

Mais, Canelo est déjà décoré à des niveaux légendaires. Le joueur de 31 ans est un champion du monde des quatre poids allant des poids légers moyens aux poids légers et il a même commencé sa carrière en tant que poids welter.

Canelo est connu pour son pouvoir redoutable au fil de sa carrière. Avec 38 KO dans ses 56 victoires, il a un pouvoir légitime dans ces bras.

Poids welter – 147 lb

Cela est dû en grande partie aux changements que Canelo a apportés à son corps. Il est bien connu qu’il a commencé sa carrière professionnelle au Mexique en 2005, alors qu’il n’avait que 15 ans.

Le jeune Canelo était plus dur qu’il n’en avait l’air

@canelo sur Instagram

Canelo fait partie de la même équipe depuis longtemps

À cet âge, il était un poids welter maigre (147 livres), mais il assomme toujours les gars. Hormis un match nul lors de sa cinquième sortie, Canelo a remporté 42 combats avant de s’incliner face à Floyd Mayweather huit ans plus tard.

Canelo n’a pas combattu en poids moyen léger (154 livres) avant 2010, cinq ans après le début de sa carrière. Il a éliminé Luciano Leonel Cuello pour le titre d’argent de la WBC à ce poids et au début de 2011, il a battu le Britannique Matthew Hatton pour la ceinture complète de la WBC.

Poids moyen léger – 154 lb

La carrière de Canelo est passée à une autre vitesse en 2010 avec son passage aux poids légers-moyens

Après la défaite susmentionnée contre Mayweather en 2013, Canelo a commencé son assaut contre la division des poids moyens (160 livres) qui l’a vu remporter le titre WBC de Miguel Cotto.

Il a ensuite battu deux autres Britanniques à Amir Khan et Liam Smith jusqu’en 2016. À ce jour, il a éliminé sept combattants britanniques.

Poids moyen – 160 lb

Les deux années suivantes ont vu Canelo continuer au poids moyen avec une énorme confrontation nationale avec Julio César Chávez Jr, suivie de deux combats lucratifs avec Gennady Golovkin – le premier étant un match nul en 2017 et le match revanche de 2018 remporté par décision unanime.

Exactement trois mois après avoir obtenu ce que Canelo croyait être une victoire décisive sur Golovkin, il a poursuivi le titre WBA des super-moyens (168 livres) de Rocky Fielding.

.

Alors que Canelo commençait à dominer les rangs des poids moyens, il a sensiblement complété

Bien sûr, la star mexicaine a obtenu ce qu’il recherchait avec un KO au troisième tour.

Ensuite, il a décidé de défendre les titres des poids moyens qu’il n’avait pas encore abandonnés contre Daniel Jacobs, montrant une fois de plus à quel point son corps est polyvalent et durable.

Poids lourd léger – 175 lb

Puis vint sa prochaine augmentation de poids. Canelo a relevé le défi de détrôner peut-être le plus grand poids mi-lourd de son époque, le champion WBO des mi-lourds Sergey Kovalev en novembre 2019.

En seulement six mois, Canelo a sauté deux catégories de poids de 160 lb à 175 lb. Les deux pierres de muscle pur qu’il avait mises depuis le début de sa carrière étaient d’une évidence aveuglante et malgré les doutes qu’il pourrait faire le travail contre un poids léger naturel, il a dûment éliminé Kovalev.

.

Le Mexicain était à son plus gros contre Kovalev et pesait 174,5 livres pour ce combat

. – .

Canelo a éliminé Kovalev chez les poids légers, prouvant que sa puissance traduit les poids

Il y a aussi une différence entre faire du poids et être le poids. Tyson Fury a exprimé très clairement le fait de perdre le poids requis pour affronter Deontay Wilder pour la première fois, ce qui a eu des effets néfastes, mais se solidifier à ce poids pour leurs deuxième et troisième rencontres a eu une énorme différence.

Canelo est passé aux poids mi-lourds en seulement six mois. Au cours des deux années qui ont suivi, Canelo a opéré chez les super-moyens, une division où il veut enfin posséder l’ensemble complet avant de viser ailleurs.

Poids super-moyen – 168 lb

Pour la première fois depuis des années, Canelo prend un temps prolongé avec un seul poids.

Les victoires sur Callum Smith et Billy Joe Saunders ont aidé Alvarez à remporter plus de titres à ce poids et il a également trouvé le temps de vaincre Avni Yıldırım en l’espace de six mois, incroyablement.

Désormais, Canelo cherche à affirmer sa place dans l’histoire en unifiant la division contre Plant.

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo a décroché une autre ceinture chez les super-moyens en mai de Saunders

Le champion a toujours pris son entraînement au sérieux et bon nombre de ses publications sur Instagram le présentent au travail dans le gymnase.

.

Canelo a toujours regardé à la maison chez les super-moyens