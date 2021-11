La remarque « Booty » de Len Goodman fait sourciller

Danse avec les stars n’est pas étranger aux gaffes à l’antenne et aux moments difficiles en direct, et cette semaine n’a pas été différente. Le concours de téléréalité ABC a tenu sa demi-finale lundi soir et l’examen du juge Len Goodman d’une routine a haussé les sourcils à la maison. Goodman, 77 ans, a supervisé la rumba de la candidate Melora Hardin et du pro Artem Chigvintsev et a souligné l’importance du mouvement des hanches. « L’action de la hanche est l’une des clés de la rumba », a déclaré Goodman lors du package pré-enregistré.

Quelques remarques colorées ont suivi, notamment « Miam miam les fesses de cochon » et, après avoir vu la routine finale, « Tooty fruité quel butin ! Cela fonctionnait, je vous le dis. » Les remarques étranges ont ensuite été soulignées à nouveau lorsque Tyra Banks est entrée dans un accent britannique pour passer au juge Derek Hough, en disant: « Qu’avez-vous pensé du butin, Derek? » Hough a rapidement balayé la gêne et est passé à autre chose. Les téléspectateurs à la maison ont cependant pris note et se sont assurés d’appeler l’absurdité du moment.

FRUITÉ FRUTIY QU’UN BUTIN HAHAHAHAHHAHA OMG LEN #DWTS – heatha featha (@heathaxox) 16 novembre 2021

« Entendre Len dire que le butin me met mal à l’aise… », a écrit un téléspectateur de DWTS. Un autre a ajouté: « Ne dis plus jamais ça, Len. »

(Photo : VALERIE MACON/. via .)

« Len était un peu effrayant », a écrit une troisième personne. Une autre personne a écrit: « Hip, hip hourra. Len est drôle parfois. »

Je ne suis *respectueusement* pas d’accord, Len. Je n’ai pas vu la même action hip que vous avez de Melora 🥴 #DWTS – Nikki Hall (@nikkifhall) 16 novembre 2021

« Len a définitivement ses favoris ! » a tweeté un détracteur. « Cette Rumba de Melora ne méritait pas un 10. »

Len a le béguin pour Melora et je ne le blâme pas 👏 #DWTS – Lauren Raab (@laurenraab) 16 novembre 2021

« Bien sûr, Len s’est assuré de donner un 10 à sa Melora préférée », a écrit une autre personne. « Ce n’est pas que je me plains parce que je l’aime; il me fait juste craquer. »

