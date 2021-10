La remarque de Lane Kiffin sur le pop-corn avant la défaite contre l’Alabama n’a pas bien vieilli

Le samedi ne s’est probablement pas passé comme Lane Kiffin l’avait espéré, et c’était moche.

Kiffin et son équipe de football n ° 12 Ole Miss étaient sur la route contre le n ° 1 de l’Alabama et l’entraîneur Nick Saban, l’ancien patron de Kiffin, et ils ont gravement perdu dans une éruption 42-21 dans un match mettant en vedette deux favoris de Heisman en Bryce Young et Matt Corral.

Mais malheureusement pour Kiffin, Corral et l’équipe et la base de fans d’Ole, le match à Tuscaloosa aurait pu mieux se dérouler, et Saban a porté son record à 24-0 contre ses anciens entraîneurs adjoints. Et dans ce qui a fait des jeux divertissants, Saban et le Crimson Tide ont également remporté la quatrième bataille vers le bas, car l’Alabama était presque parfait (3 pour 4) tandis que Ole Miss n’a converti que 2 tentatives sur 5.

Bien que l’équipe de Kiffin affronte une dynastie puissante, l’entraîneur d’Ole Miss était sans surprise confiant avant le match. Et il a déclaré à CBS Sports : « C’est parti ; préparez votre pop-corn.

“Préparez votre pop-corn.” – Lane Kiffin pic.twitter.com/ZDdr60cjuj – CBS Sports (@CBSSports) 2 octobre 2021

Sans surprise également, ce commentaire n’a pas bien vieilli car l’offensive de Crimson Tide a déchiré le terrain et leur défense a pratiquement étouffé Ole Miss. Et les fans de football universitaire avaient beaucoup de blagues sur le pop-corn.

Même la mascotte de l’Alabama, Big Al, s’est lancée dans la pêche à la traîne magistrale, selon Jamie Erdahl de CBS Sports :