La remarque de Rosa Parks du passager Delta a conduit à la bagarre et à l’arrestation

La femme qui a été arrêtée pour avoir été violente avec un homme plus âgé sur un vol Delta a fait une remarque intelligente à propos de Rosa Parks … et il semble que cela ait déclenché l’incident.

Selon de nouveaux documents juridiques obtenus par TMZ… le voyageur aérien arrêté, Patricia Cornouailles, une agente immobilière et ancienne pom-pom girl de la NFL, revenait des toilettes à l’arrière de l’avion lorsqu’elle a rencontré une hôtesse de l’air qui travaillait sur le chariot à boissons, bloquant l’allée.

Le vol Delta de Tampa à Atlanta est devenu fou‼️ pic.twitter.com/I9BZUKv3LB — ATL non censuré | Atlanta News (@ATLUncensored) 25 décembre 2021 @ATLUncensored

Cornwall aurait demandé à l’hôtesse de l’air de l’aider à trouver son siège et on lui aurait dit de trouver un siège libre jusqu’à ce que le service de boissons soit terminé, car il s’agissait d’un vol court.

Eh bien, cela a semblé énerver Cornwall … les docs disent qu’elle a répondu à l’hôtesse de l’air, « Qu’est-ce que je suis Rosa Parks ? » … et c’est à ce moment-là que sa victime présumée lui a dit qu’elle « n’est pas noire … ce n’est pas l’Alabama et ce n’est pas un bus ».

Les médecins disent que Cornwall a ensuite tourné son attention vers l’homme, qui lui a dit de « s’asseoir Karen » et l’a incitée à répondre: « Asseyez-vous p**** » … parmi d’autres commentaires désobligeants lancés des deux côtés.

Les médecins disent que Cornwall a ensuite frappé le passager de 80 ans avec un poing fermé, le frappant à la tête et le blessant avant de lui cracher dessus pour une mauvaise mesure.

Comme nous l’avons signalé … vidéo montre que Cornwall devient folle la semaine dernière sur le vol Delta de Tampa à Atlanta, se heurtant au visage du gars et devant être retenu de force.

Cornwall a également une histoire de carrière intéressante … elle serait une agente immobilière spécialisée dans les propriétés de luxe qui était également une pom-pom girl pour la franchise Raiders de la NFL à l’époque.

Le service de police d’Atlanta a déclaré à TMZ que les flics ont répondu à un appel de perturbation impliquant un passager indiscipliné et lorsqu’ils sont arrivés à la porte du vol à l’arrivée, les passagers qui ont quitté l’avion leur ont dit que Cornwall avait provoqué un chahut dans l’air.

La police a déclaré que les passagers et les employés de Delta avaient été blessés dans la ferraille en vol. Ils ont arrêté Cornwall et contacté le FBI après avoir recueilli des déclarations et observé des preuves visibles … elle a ensuite été placée en détention fédérale.

Les médecins disent que Cornwall a été accusée d’agression … et qu’elle ne peut pas voyager sur une compagnie aérienne commerciale, sauf pour rentrer chez elle.

Nous avons contacté l’équipe juridique de Cornwall… jusqu’à présent, aucun message en retour.