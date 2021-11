La remarque Vlive d’Enhypen Jungwon sur le CSAT et les excuses expliquées

Jungwon d’Enhypen a récemment été critiqué pour sa remarque sur les participants au CSAT (College Scholastic Ability Test) qui regardaient un Vlive de l’acte K-pop juste après la fin du CSAT 2022. Ici, nous examinons les critiques concernant sa remarque et ses excuses.

Pour les non-savants, cette année, les étudiants sud-coréens ont passé le College Scholastic Ability Test 2022 le 18 novembre. Un certain nombre d’idoles de la K-pop comme Doyoung de TREASURE, Dohwan de Ciipher, Won et bien d’autres ont également assisté à l’examen.

Après la fin du CSAT, Enhypen est apparu sur un Vlive où une remarque particulière de Jungwon a été critiquée sur les plateformes de médias sociaux coréens.

La remarque Vlive d’Enhypen Jungwon sur le CSAT et les critiques expliquées

Le commentaire d’Enhypen Jungwon sur les participants au CSAT cette année n’a pas plu à beaucoup. L’idole K-pop de 17 ans était dans un Vlive qui a eu lieu presque immédiatement après la fin du long examen CSAT de 8 heures.

Il a dit: « Ceux qui sont ici en train de regarder ce VLIVE pourraient être ceux qui n’ont pas bien fait sur les CSAT, n’est-ce pas? »

Sunghoon a répondu à la remarque en disant: « Ce n’est pas grave si vous n’avez pas bien fait. Si vous n’avez pas bien fait, vous pouvez aussi être ici pour le confort.

La remarque de Jungwoon a provoqué la fureur parmi certains étudiants seniors qui ont rejoint le Vlive juste après la fin de l’examen. Sur un site communautaire, un fan a commenté : « Je suis un lycéen qui a passé les CSAT aujourd’hui et j’étais f*cking énervé, LMAO. J’ai commencé à regarder le live après avoir terminé les examens et il était là, disant des conneries comme ça », a rapporté Koreaboo.

Un fan sur Twitter a déclaré: « Je comprends pourquoi les knetz sont si mécontents de Jungwon à propos de ce qu’il a dit dans cette vidéo concernant l’examen csat. Je ne peux pas leur en vouloir de se mettre en colère contre lui car ce sujet est très sensible en Corée du Sud. Mais s’il vous plaît, au lieu de haïr et de traîner ce gamin, éduquez-le simplement gentiment.

Les fans réagissent aux excuses de Jungwon

Le 19 novembre, Jungwon s’est excusé auprès des fans pour son commentaire concernant CSET. Le crooner K-pop a écrit sur l’application de fans Weverse: « Je veux m’excuser pour ce que j’ai dit hier pendant V LIVE. Je n’ai pas bien compris les sentiments des candidats.

Il a ajouté : « J’ai réalisé que je suis encore très immature et que je manque à bien des égards. Je m’excuse sincèrement.

« Je promets que je travaillerai pour être plus prudent et réfléchi. »

Les fans ont réagi aux excuses en parlant de la prévenance de la star recrue de la K-pop. Un fan a déclaré: « Les excuses de Jungwon montrent à quel point il est compréhensif et qu’il est prêt à être éduqué. pas besoin de se fâcher et de lancer la haine. ils sont encore jeunes et ils sont obligés de faire des erreurs parfois (nous le faisons tous) et cela ne veut pas dire que vous avez tous le droit de les intimider et de les insulter ! »

Un tweet similaire a fait écho : « La lecture de sa lettre d’excuses me brise le cœur. Il est encore jeune et apprend encore des choses. JUNGWON MEILLEUR GARÇON EN EFFET ! »

