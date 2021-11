La remise AirPods 2 tombe à 89 $, le portefeuille MagSafe à 44 $, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont maintenant disponibles et mises en vedette par une remise anticipée du Black Friday sur les AirPods 2 à 89 $. De plus, un nouveau plus bas historique a fait chuter le portefeuille en cuir MagSafe d’Apple à 44 $ aux côtés de ces accessoires Belkin Wemo HomeKit de 16 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les AirPods 2 d’Apple bénéficient d’une remise anticipée du Black Friday à 89 $

Walmart propose désormais une remise anticipée du Black Friday sur les AirPods 2 d’Apple avec étui de chargement filaire pour 89 $. Atteignant généralement 159 $, vous envisagez un nouveau plus bas historique bien en deçà de nos mentions précédentes à 70 $ de réduction.

Bien sûr, ce ne sont pas les nouveaux AirPods de 3e génération qui viennent d’être lancés le mois dernier, mais les AirPods Apple de la génération précédente offrent toujours bon nombre des fonctionnalités les plus remarquables comme la prise en charge de Hey Siri et cette puce H1 convoitée pour un couplage rapide et une véritable conception sans fil. Vous trouverez également 24 heures de lecture avec l’étui de charge compatible Lightning.

Amazon offre également une autre chance de mettre en vente le tout nouveau Apple AirPods Pro avec étui de chargement MagSafe. Passer à 190 $ pour la deuxième fois seulement, cela correspond au plus bas historique à 59 $ sur le prix habituel de 249 $.

Offrant tout ce que la paire originale d’écouteurs phares d’Apple a fait, le pack AirPods Pro récemment actualisé ANC ainsi qu’un mode de transparence compagnon, la prise en charge de Spatial Audio et Hey Siri. Emballé dans le même format qu’auparavant, le boîtier de charge actualisé offrira 24 heures de lecture, mais prend désormais en charge MagSafe en plus de ses options Qi et Lightning d’origine.

Apple Leather MagSafe Wallet tombe à un nouveau plus bas de 44 $

AT&T propose désormais le portefeuille Apple Leather MagSafe pour 44 $ dans deux styles différents. Vous cherchez normalement 59 $, vous recherchez un nouveau plus bas historique qui est de 5 $ sous notre mention précédente et un total de 25 % de réduction.

Bien qu’il ne s’agisse pas du modèle qui vient de sortir et qui intègre l’intégration Apple Find My, ces portefeuilles en cuir MagSafe officiels offriront une grande partie de la même expérience autrement, et pour moins d’argent également. S’accrochant magnétiquement à l’arrière de votre combiné iPhone 12 ou iPhone 13, chacun est livré avec une construction en cuir européen tanné et fini avec de la place pour contenir deux cartes d’identité ou cartes bancaires différentes. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Économisez sur les accessoires Belkin Wemo HomeKit à partir de 16 $

Belkin vous aide désormais à équiper la maison intelligente pour les fêtes en prenant jusqu’à 35% de réduction une collection de ses accessoires Wemo. Notre premier choix est la prise intelligente extérieure Wi-Fi Wemo à 28 $. Vous cherchez normalement 40 $, vous recherchez 30% d’économies, marquant un nouveau plus bas historique juste à temps pour les vacances.

Avec deux prises contrôlables individuellement, le dernier ajout à la gamme Wemo apporte des lumières extérieures et plus encore dans vos configurations HomeKit, Alexa et Assistant. C’est une option parfaite pour lier ces lumières de vacances en plein air à votre configuration pour l’automatisation ou simplement une commande vocale sans effort. Vous pouvez en savoir plus dans notre couverture de lancement, mais assurez-vous de consulter les autres meilleurs choix ici de 16 $.

