La remise AirPods 3 atteint 155 $, l’iPad Pro 250 $ de réduction, et plus

La semaine de Thanksgiving est arrivée, et toutes les meilleures offres sont maintenant disponibles avec la première remise Amazon sur les AirPods 3 à 155 $ ouvrir la voie. C’est à côté 250 $ de rabais l’iPad Pro 11 pouces M1 et les accessoires officiels MagSafe en vente sur 32 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les AirPods 3 voient la toute première remise Amazon

Amazon propose désormais les tout nouveaux Apple AirPods 3 pour 155 $. Atteignant normalement 179 $, vous envisagez un nouveau plus bas historique de 24 $ de réduction, marquant la première baisse de prix notable chez le détaillant et battant la seule autre offre que nous ayons vue de 10 $.

Les AirPods 3 récemment rafraîchis d’Apple arrivent avec un nouveau design inspiré de la version pro, juste sans les embouts en silicone. Outre l’égaliseur adaptatif qui ajuste automatiquement la musique, il existe une prise en charge de Spatial Audio en plus d’une résistance accrue à la transpiration et à l’eau. De plus, l’étui de charge MagSafe inclus vous offre jusqu’à 30 heures d’écoute. Et avec une remise rare comme celle-ci, il est enfin temps de saisir les nouveaux AirPods 3 d’Apple.

Vente Hyper Black Friday

Il est temps de commencer à vérifier la liste de souhaits de vacances de vos amis ou de votre famille et Hyper a tout ce qu’il vous faut 30% DÉSACTIVÉ offres à l’échelle du site et doorbusters. Et pour bien démarrer la saison, vous pouvez obtenir 35% de réduction le lundi et le mardi uniquement. Utilisez simplement le code HYPER35 à la caisse.

Concentrateur USB-C HYPERDRIVE DUO 7-en-2 – 69,99 $ (Rég. 99,99 $) Concentrateur USB-C HYPERDRIVE VIPER 10-en-2 – 90,99 $ (Rég. 129,99 $) Concentrateur USB-C HYPERDRIVE ULTIMATE 11-en-1 – DOORBUSTER | 49,99 $ (Rég. 129,99 $) Concentrateur USB-C HYPERDRIVE 4-en-1 – 41,99 $ (Rég. 59,99 $) Concentrateur USB-C HYPERDRIVE 6-en-1 Pour iMac 24″ – 55,99 $ (Rég. 79,99 $) HYPERDRIVE 5-en-1 Hub USB-C pour iMac 24″ – 34,99 $ (Reg. 49,99 $)

Économisez 250 $ sur l’iPad Pro M1 11 pouces d’Apple

Amazon propose désormais certains des meilleurs prix à ce jour de la gamme iPad Pro M1 11 pouces, avec jusqu’à 250 $ de rabais sélectionner des modèles. La livraison est gratuite sur toute la ligne. Vous trouverez tout, des configurations d’entrée de gamme à partir de 750 $ aux modèles cellulaires haut de gamme et plus avec toutes les économies. Notre premier choix est l’iPad Pro Wi-Fi M1 de 256 Go, qui tombe à 800 $. En baisse par rapport à 899 $, cela correspond au plus bas historique établi seulement deux fois auparavant.

Centré autour de la puce M1, le dernier iPad Pro d’Apple offre un écran Liquid Retina de 11 pouces associé à la connectivité Thunderbolt. C’est aux côtés du Wi-Fi 6, de Face ID et d’une autonomie d’une journée, ainsi que des agrafes de la gamme iPadOS comme la prise en charge d’Apple Pencil et plus encore. Idéal pour tout, de la consommation multimédia à l’art numérique et à d’autres travaux, l’iPad Pro compact offre beaucoup de puissance dans un boîtier portable. Découvrez notre couverture de plus près.

Simply Mac – jusqu’à 350 $ de réduction sur les Mac + 50 % de réduction sur HomePod mini, plus

La vente Simply Mac Black Friday est lancée, offrant jusqu’à 50 % d’économies sur toute une gamme de produits et d’accessoires Apple – avec des scooters Segway pour enfants et adultes en plus ! Si vous recherchez un nouveau MacBook, la société vous permet non seulement d’économiser de l’argent sur les modèles bas de gamme et haut de gamme, mais elle propose également un HomePod mini à moitié prix avec tout achat de Mac.

MacBook Air 13 pouces 879,99 $ (rég 999 $) MacBook Pro 13 pouces 1149 $ (rég 1 299 $) MacBook Pro 14 pouces 1799 $ (rég. 1 999 $) MacBook Pro 16 pouces 2199 $ (rég 2 499 $) iMac 24 pouces 1149 $ (rég 1 299 $) iMac 27 pouces 1599 $ ( Rég $1,799)

Les accessoires MagSafe officiels d’Apple en vente à partir de 32 $

Amazon lance maintenant une vente sur la gamme officielle d’Apple d’étuis, de chargeurs et d’autres accessoires MagSafe. La livraison est gratuite sur toute la ligne. Parmi une sélection d’add-ons officiels, notre premier choix est le nouvel étui en cuir Apple iPhone 13 Pro MagSafe pour 49 $. Vous cherchez normalement 59 $, vous ne regardez que la deuxième remise depuis le lancement cet automne, un nouveau plus bas historique et la première fois en vente sur Amazon en premier lieu. L’étui officiel MagSafe d’Apple recouvre votre iPhone 13 Pro d’un cuir spécialement tanné et fini qui est complété par des boutons usinés pour compléter les styles haut de gamme. Outre les aimants qui lui permettent de s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil, les fonctions de charge MagSafe d’Apple sont également prises en charge.

Offres Roborock jusqu’à 42% de réduction

Ce Black Friday, vous n’avez pas à casser votre budget pour obtenir un excellent aspirateur robot et vadrouille pour garder vos sols propres toute l’année. Pour un temps limité, Roborock offre autant que 42% de réduction ses meilleurs aspirateurs, avec des options parfaites pour tous les budgets et tous les foyers.

Robot aspirateur laveur Roborock S7+ avec vidange automatique 720 $ (Rég. 950 $) Robot aspirateur laveur Roborock S7 455 $ (Rég. 650 $) Robot aspirateur LiDAR Roborock S4 MAX 280 $ (Rég. 430 $) Robot aspirateur et vadrouille Roborock E4 220 $ (Rég. 380 $) Robot aspirateur et vadrouille Roborock S6 Pure 360 $ (Rég. 600 $) Robot aspirateur Roborock S6 MaxV 460 $ (Rég. 750 $) Aspirateur-balai sans fil Roborock H7 360 $ (Rég. 500 $) Robot aspirateur laveur S5 MAX 380 $ (Rég. 550 $)

