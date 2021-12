La remise AirPods Max enlève 100 $, la vente Twelve South, plus

Nous avons atteint le milieu de la semaine et une nouvelle sélection d’offres est à venir. La tête d’affiche est une remise AirPods Max à 100 $ de rabais. C’est à côté d’un réduction de 20 Vente du Nouvel An Douze Sud et sélection de coques pour iPhone 13 d’Apple à partir de 37 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La remise AirPods Max offre un son spatial à 100 $ de réduction

Amazon propose les Apple AirPods Max pour 449 $ dans deux styles. En récupérant normalement 549 $, vous envisagez une économie de 100 $ ainsi qu’une dernière chance d’économiser avant 2022. L’offre d’aujourd’hui est non seulement la meilleure depuis près d’un mois, mais également 7 $ de moins que notre mention précédente.

Arrivant comme l’expérience d’écoute phare d’Apple, les AirPods Max arborent une conception supra-auriculaire composée d’aluminium qui s’associe à un auvent en maille tricotée et à des coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme. L’ensemble de fonctionnalités est tout aussi haut de gamme, avec le meilleur couplage actif de la suppression du bruit avec la puce H1 d’Apple, la prise en charge de Hey Siri et la lecture Spatial Audio. Obtenez tous les détails dans notre examen pratique, qui explique pourquoi la remise AirPods Max d’aujourd’hui est encore plus notable.

Twelve South lance 20% de réduction sur les soldes du Nouvel An

Twelve South termine 2021 en lançant un réduction de 20 la vente du Nouvel An sur tout le site aujourd’hui, marquant ainsi toute sa collection d’accessoires Apple. Allant de certaines de ses versions les plus récentes qui viennent de sortir cet automne à certains de ses étuis, chargeurs et autres équipements les plus populaires, vous envisagez la livraison gratuite dans tous les domaines. La réduction s’appliquera également automatiquement une fois ajoutée à votre panier. Ouvrir la voie est le nouveau chargeur sans fil PowerPic mod à 48 $. Atteignant normalement 60 $, il ne s’agit que de la troisième remise notable depuis son lancement plus tôt cet automne et correspond au plus bas historique.

Offrant un endroit unique pour faire le plein de votre smartphone, ce chargeur sans fil sert également de cadre photo pour se fondre dans le reste de la décoration de votre maison lorsqu’il n’est pas utilisé. Il a une construction en acrylique transparent qui abrite un support Qi de 10 W avec des accents blancs ou noirs. Nous avons trouvé que le mod PowerPic était une recommandation de cadeau notable dans notre revue Testé avec 9to5Toys, et la remise d’aujourd’hui en fait une option encore plus abordable.

Économisez sur les aspirateurs robotiques Dreametech

Dreametech déploie maintenant une série de promotions dans son écurie populaire d’aspirateurs robotiques intelligents, le Bot Z10 Pro ouvrant la voie à 479,99 $ expédiés. Atteignant généralement 600 $, vous envisagez une économie de 20 % et l’une des meilleures remises globales à ce jour. Doté à la fois de capacités d’aspiration et de nettoyage, ce modèle a une puissance d’aspiration de 4000 Pa ainsi qu’une autonomie de 150 minutes. Bien que la meilleure caractéristique soit son unité d’élimination de la saleté, qui contient 65 jours de poussière et de débris avant qu’il ne soit temps de vider.

Du côté plus abordable des choses, nous suivons également le Dreametech Bot L10 Pro à 391,99 $, ainsi que le Bot D9 pour 247,99 $. Ceux-ci ne sont pas aussi haut de gamme que le Z10 Pro, mais offrent toujours une fonctionnalité de nettoyage autonome.

Presque tous les étuis pour iPhone 13 d’Apple en vente à partir de 37 $

Amazon propose désormais des remises sur la quasi-totalité de la collection d’étuis MagSafe officiels de la série iPhone 13 d’Apple à partir de 37 $. Offrant les meilleurs prix à ce jour sur toute la gamme, les remises d’aujourd’hui offrent 24 % d’économies sur les couvertures pour les quatre modèles des derniers combinés Apple. Venant de sortir plus tôt cet automne, vous examinez tout, des étuis en silicone et transparents aux offres en cuir haut de gamme dans une variété de styles, tous équipés du support MagSafe. Sans parler de l’utilisation de matériaux haut de gamme pour délivrer le sceau d’approbation Apple attendu qui les rend si populaires auprès de notre public.

En tête d’affiche de la vente d’étuis pour iPhone 13, l’étui officiel MagSafe d’Apple recouvre votre téléphone d’un cuir spécialement tanné et fini qui est complété par des boutons usinés pour compléter les styles haut de gamme. Outre les aimants qui lui permettent de s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil, les fonctionnalités de charge MagSafe d’Apple sont également prises en charge.

