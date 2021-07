La remise Apple MagSafe Duo est mise en ligne avec la vente de reconditionnement Woot

Nous entrons dans le week-end en découvrant toutes les meilleures offres, avec une vente Apple massive chez Woot en tête avec des remises sur les iPhones, Apple Watch, et plus encore. C’est à côté d’une baisse de prix rare sur le chargeur MagSafe Duo à 80 $ et un nouveau plus bas historique sur le dernier iPad Air suite à un 110 $ remise. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’événement Apple Refurb est en ligne chez Woot

Woot clôture la semaine en lançant une nouvelle vente Apple reconditionnée certifiée, en proposant des remises sur les iPhones, Apple Watch et bien plus encore à partir de 70 $. La tête d’affiche est l’iPhone 11 à partir de 460 $ pour le modèle 64 Go. En baisse par rapport à son taux initial de 699 $, l’offre d’aujourd’hui représente 239 $ d’économies tout en battant notre mention précédente de 20 $ pour marquer un nouveau plus bas historique. Vous pouvez également économiser sur les configurations de niveau de stockage supérieur, ainsi que sur les modèles iPhone 11 Pro Max jusqu’à 469 $ de rabais.

Que vous n’ayez pas besoin des dernières et meilleures d’Apple ou que vous cherchiez simplement à mettre à jour avec une remise notable, l’iPhone 11 apporte de nombreuses fonctionnalités notables. Tout est centré autour d’un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces alimenté par la puce A13 Bionic. Il y a aussi Face ID, une batterie toute la journée et une matrice de double caméra 12MP à l’arrière. Comprend une garantie de 90 jours. Vous pouvez voir de plus près dans notre examen pratique.

Le chargeur MagSafe Duo d’Apple est enfin plus abordable à 80 $

Le vendeur eBay de confiance A4C propose actuellement la station de charge MagSafe Duo d’Apple pour 80 $ à l’état de boîte ouverte. Normalement, vous paieriez 129 $ pour le chargeur sur Amazon, l’offre d’aujourd’hui marquant non seulement une chance rare de saisir celui-ci pour moins que la vente au détail, mais vous permettant également de réaliser 38% d’économies et un nouveau plus bas historique. À titre de comparaison, nous ne l’avons vu en vente que deux fois auparavant et notre dernière mention l’avait à 112,50 $ en avril.

Le chargeur Duo 2-en-1 d’Apple utilise MagSafe pour compléter votre appareil de la série iPhone 12 avec des vitesses allant jusqu’à 15 W. Cela s’associe à un design pliable et à une rondelle Apple Watch intégrée pour rationaliser la configuration de charge de votre table de chevet. Il a un design unique qui peut se plier pour être jeté dans votre sac et arbore la qualité Apple habituelle.

Économisez 110 $ sur le dernier iPad Air d’Apple

Amazon propose actuellement une remise sur le dernier Apple iPad Air 10,9 pouces à partir de 539 $ expédiés Dans une variété de couleurs. Avec jusqu’à 110 $ d’économies sur les modèles d’entrée de gamme Wi-Fi 64 Go aux offres cellulaires avec des capacités accrues, nous examinons les deuxièmes meilleurs prix à ce jour sur à peu près tout, ainsi que quelques nouveaux bas sur certains coloris .

Si vous n’avez pas besoin de toute la puissance des nouveaux iPad Pro M1, le dernier iPad Air d’Apple offre une expérience globale similaire, mais à un prix encore plus abordable grâce aux remises d’aujourd’hui. Vous regardez un écran Liquid Retina bord à bord de 10,9 pouces avec prise en charge des accessoires Apple Pencil et Magic Keyboard. Alimenté par le nouveau processeur A14 Bionic, il y a aussi le grand retour de Touch ID dans le bouton d’alimentation avec jusqu’à 256 Go de stockage, une charge USB-C, une autonomie de batterie jusqu’à 10 heures et une connectivité cellulaire. Découvrez de plus près toutes les fonctionnalités de notre couverture de lancement. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

